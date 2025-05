Mendig gegen Mayen, dieses Derby ist immer etwas Besonderes. Es könnte nun vorerst letztmals in der Bezirksliga Mitte anstehen, denn Mendig ist auf dem Weg in die Rheinlandliga. Und der Favorit im Lokalduell.

Die Derbyglocken läuten am Sonntagnachmittag an der Mendiger Brauerstraße: Um 15 Uhr empfängt Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter SV Eintracht Mendig den Nachbarn TuS Mayen zum mit Spannung erwartenden Lokalduell. Während die Gäste als Tabellenachter vollkommen befreit und ohne Druck aufspielen können, wollen die Vulkanstädter im Aufstiegsrennen einen weitere Punktverluste vermeiden.

Denn am vergangenen Wochenende musste sich das Team von Trainer Damir Mrkalj beim SV Untermosel durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:2 geschlagen geben, wodurch der Vorsprung auf Verfolger FV Rübenach auf neun Punkte geschrumpft ist. Es könnten effektiv sogar nur noch sechs Punkte sein, sofern die Rübenacher, die eine Partie weniger absolviert haben, diese gewinnt.

Tabelle außen vor: Fokus liegt nur auf direktem Duell

Der Fokus beider Mannschaften liegt aber nicht auf irgendwelchen Tabellensituationen, sondern einzig und allein auf dem bevorstehenden Derby. Das Hinspiel endete mit torlosen Unentschieden und auch dieses Mal wird es ein Aufeinandertreffen, bei dem sich beide Teams in- und auswendig kennen. „Hinzu kommt, dass Damir und ich uns mehrfach wöchentlich austauschen und dadurch eine Trainerfreundschaft entstanden ist. Ich denke nicht, dass irgendjemand den anderen überraschen kann, vielmehr werden Tagesform und Nuancen den Unterschied ausmachen“, erklärt TuS-Coach Marc Steil.

Mrkalj stößt in die gleiche Kerbe: „Es wird ein Duell auf Augenhöhe, ganz gleich, wer wie in der Tabelle steht. Da wir aber zu Hause spielen und dort noch kein Spiel in dieser Saison verloren haben, sind wir guter Dinge, dass wir das Derby für uns entscheiden können.“ Ein weiterer Faktor, der sich spielentscheidend auswirken könnte, ist die Frage nach dem vorhandenen Spielerpersonal. Drinor Demiraj und Devin Amedov stehen auf Seiten der Gäste nicht zur Verfügung. Dafür kündigt Steil an, dass Tim Oliver Gilles, der gegen Mülheim-Kärlich II noch verletzt passen musste, wieder als Kapitän in der Startelf stehen wird.

Zimmer und Koch fraglich, Gross zurück

Bei Tabellenführer Mendig wird dagegen wohl aller Voraussicht nach Pascal Zimmer ausfallen. Der erst kürzlich wiedergenesene Zimmer musste gegen Untermosel nach einem Schlag aufs Knie zur Halbzeit ausgewechselt werden. Fraglich ist zudem der Einsatz von Linksverteidiger Michael Koch, dafür kehrt Julian Gross wieder zurück in den Kader. „Mayen wird uns das Leben schwer machen, die Mannschaft ist aber heiß auf das Derby und ist gewillt, die noch benötigten Punkte in den kommenden Spielen einzufahren“, ist Mrkalj optimistisch. Sein Kollege Steil will trotz freundschaftlicher Verbundenheit zu Mrkalj dem Lokalrivalen ein Bein stellen: „Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen, würde der Mannschaft und dem gesamten Verein ein Derbysieg gut tun.“