Fußball-Duell in der Bezirksliga: Trotz personeller Engpässe sorgt Eintracht Mendig für eine Überraschung und sichert sich wichtige Punkte. Doch wie wird der dezimierte Kader das nächste Spiel gegen SG Augst meistern?
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Trotz zahlreicher Ausfälle hat sich der SV Eintracht Mendig am vergangenen Wochenende ein wenig selbst überrascht und drei Punkte bei Anadolu Koblenz geholt. Im kommenden Heimspiel am Samstagabend (17.30 Uhr) gegen den Tabellendritten SG Augst wird sich die personelle Lage bei den Vulkanstädtern kaum bessern, Eintracht-Spielertrainer Damir Mrkalj geht dennoch vergleichsweise entspannt in die Begegnung.