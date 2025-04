In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Mayen am Karsamstag die erhoffte Antwort auf die 1:6-Niederlage beim FV Rübenach in der Vorwoche gegeben und im heimischen Nettetalstadion die Gäste vom TSV Emmelshausen mit 2:0 (2:0) bezwungen. Während bei den Hausherren Devin Amedov zum Matchwinner avancierte, war es für die Hunsrücker die zweite Partie in Folge ohne eigenen Treffer, vor Mayen hatte es das 0:1 gegen Untermosel gegeben. In der Tabelle legte Mayen als Neunter nun fünf Punkte mehr als der TSV als Elfter mit 30 Zählern. Emmelshausen kann sich aber noch auf satten zehn Punkten mehr als Mülheim-Kärlich II auf dem ersten Abstiegsplatz „ausruhen“.

Den besseren Start in die Begegnung erwischten die Mayener, bei denen Fabian Müllen bereits nach fünf Minuten frei vor TSV-Schlussmann Marcel Ackermann auftauchte. Ackermann verhinderte jedoch den frühen Rückstand und bot seiner Mannschaft so die Gelegenheit, langsam ins Spiel zu finden. Nach rund einer Viertelstunde übernahm der Gast das Kommando, ohne dabei aber zwingend zu werden.

Nach Gelb-Rot für Kasper Drops gelutscht

So ging einige Zeit ins Land, ehe TuS-Akteur Devin Amedov mit zwei sehenswerten Abschlüssen noch vor der Pause kurzen Prozess machte. Beim 1:0 in der 36. Minute klärte die Emmelshausener Hintermannschaft einen Ball unzureichend vor die Füße von Amedov, der aus rund 18 Metern Maß nahm und das Spielgerät in den rechten Winkel drosch. Sechs Minuten später landete eine weite Flanke von Tim Schneider am zweiten Pfosten wiederum bei Amedov. Dieser zeigte erneut seine Abschlussfähigkeit unter Beweis, traf dieses Mal allerdings in den linken Torwinkel des TSV-Gehäuses (42.).

Mit der komfortablen Führung im Rücken konzentrierte sich die Mayener Elf von Trainer Marc Steil in den zweiten 45 Minuten vornehmlich aufs Toreverhindern. Im Gegensatz dazu wusste Emmelshausen mit dem Großteil an Ballbesitz nicht viel anzufangen. „Wir waren vorne zu harmlos, selten hat einer unserer Abschlüsse das Tor getroffen“, monierte Gästecoach Uli Feldheiser. Den wohl besten Versuch von Mohamad Alhaj entschärfte Burak Kök im Tor der Mayener souverän (65.). Kurze Zeit später war der sprichwörtliche Drops mit der gelb-roten Karte für Gästespieler Tim Kasper endgültig gelutscht.

Hausherren lassen nicht mehr anbrennen

In Überzahl ließen die Hausherren erst recht nichts mehr anbrennen, der eingewechselte Artur Kurogjan (85.) und Leon Kohlhaas (90.) hätten sogar auf 3:0 stellen können, letztlich blieb es aber so oder so beim verdienten Heimerfolg des TuS. „Die Mannschaft hat die erhoffte Reaktion gezeigt und trotz einiger Personalprobleme eine sehr konzentrierte Leistung auf den Platz gebracht“, zeigte sich Steil hochzufrieden. Feldheiser bediente sich dagegen einer alten Fußballweisheit: „Wir hätten wohl noch Tage spielen können und hätten dennoch kein Tor erzielt.“ In der Liga steht nun eine englische Woche an, Mayen muss am Mittwoch zum Dritten Weitersburg, Emmelshausen hat im Derby Argenthal zu Gast, Anstoß ist jeweils um 19.30 Uhr.

TuS Mayen – TSV Emmelshausen 2:0 (2:0).

Mayen: Kök, Akburak, Gilles, Krechel, Schneider, Bilac (83. Demiraj), Kohlhaas, Hanioui (85. Weis), Amedov (75. Kurogjan), Müllen, Müller (64. Johann)

Emmelshausen: Ackermann, Lips, Adjibabi (46. Scheid), Bürü (68. Ben Amor), Inal (68. Bersch), Adu, Peters (89. Braun), Alhaj, Kasper, Nass (46. Wunderlich), Jannke

Schiedsrichter: Robert Depken (Koblenz).

Zuschauer: 130

Tore: 1:0, 2:0 Devin Amedov (36., 42.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Kasper (Emmelshausen, 72.).