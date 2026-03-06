Duell um die Meisterschaft Mayener wollen gegen Ahbach vorlegen Jan Müller 06.03.2026, 15:49 Uhr

i Mayens Trainer Marc Steil (Mitte) zeigte sich gegen Metternich mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Nun gilt es, die Leistung im kommenden Spiel gegen Ahbach weiter zu bestätigen. Jörg Niebergall

Nach dem 5:1 gegen Metternich lobt der Mayener Trainer Marc Steil das Pressing seiner Mannschaft und warnt vor der unangenehmen Spielweise des kommenden Gegners.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte bewegen sich die beiden Co-Spitzenreiter TuS Mayen und SV Untermosel auch nach dem ersten Spieltag in 2026 weiter im Gleichschritt. Am Samstag (15.30 Uhr) können die Mayener im Heimspiel gegen TuS Ahbach vorlegen und mit einem Sieg den Druck auf Konkurrent Untermosel, der am Sonntag die SG Viertäler Oberwesel empfängt, erhöhen.







