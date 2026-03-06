Nach dem 5:1 gegen Metternich lobt der Mayener Trainer Marc Steil das Pressing seiner Mannschaft und warnt vor der unangenehmen Spielweise des kommenden Gegners.
In der Fußball-Bezirksliga Mitte bewegen sich die beiden Co-Spitzenreiter TuS Mayen und SV Untermosel auch nach dem ersten Spieltag in 2026 weiter im Gleichschritt. Am Samstag (15.30 Uhr) können die Mayener im Heimspiel gegen TuS Ahbach vorlegen und mit einem Sieg den Druck auf Konkurrent Untermosel, der am Sonntag die SG Viertäler Oberwesel empfängt, erhöhen.