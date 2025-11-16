TuS besiegt Hunsrücker mit 4:1 Mayener Offensivkraft schlägt gegen Mörschbach zu Jan Müller 16.11.2025, 13:46 Uhr

i In dieser Szene kommt der Mayener (Marlon Leidenbach (rechts) zu spät, Mörschbachs Torwart Leon Roth (am Boden) und Kapitän Leon Schulzki (rotes Trikot) haben den Ball unter Kontrolle. Die Bezirksligapartie ging am Ende aber eindeutig mit 4:1 an den TuS. Jörg Niebergall

Nach einer kurzen Schwächephase läuft es wieder für den TuS Mayen in der Bezirksliga. Nun gab es für die Eifeler einen klaren Sieg gegen zuletzt so starke Hunsrücker.

Mit einem überzeugenden Heimsieg gegen die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat der TuS Mayen im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bezirksliga Mitte aufgetrumpft. Auf dem Kunstrasenplatz im Mayener Nettetal setzten sich die Hausherren verdientermaßen mit 4:1 (2:0) gegen die Hunsrücker durch, die trotz guter Form aus zuletzt zwei Siegen in Folge beim Tabellenzweiten weit entfernt von einem Punktgewinn waren.







