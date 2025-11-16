Mayener Offensivkraft schlägt gegen Mörschbach zu

Nach einer kurzen Schwächephase läuft es wieder für den TuS Mayen in der Bezirksliga. Nun gab es für die Eifeler einen klaren Sieg gegen zuletzt so starke Hunsrücker.
Mit einem überzeugenden Heimsieg gegen die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen hat der TuS Mayen im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bezirksliga Mitte aufgetrumpft. Auf dem Kunstrasenplatz im Mayener Nettetal setzten sich die Hausherren verdientermaßen mit 4:1 (2:0) gegen die Hunsrücker durch, die trotz guter Form aus zuletzt zwei Siegen in Folge beim Tabellenzweiten weit entfernt von einem Punktgewinn waren.