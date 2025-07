Der traditionsreiche TuS Mayen geht in seine dritte Bezirksligasaison in Folge. Nach Platz fünf im ersten und Rang sieben im letzten Jahr will sich das Team von Trainer Marc Steil in der Spielzeit 2025/26 wieder steigern und zumindest im oberen Tabellendrittel landen. Statt jedoch eine vorhandene Mannschaftsstruktur weiter zu verbessern, hat der frühere Ober- und langjährige Rheinlandligist im Sommer einmal mehr einen großen Umbruch vollziehen müssen. Acht Abgänge stehen insgesamt neun Neuzugänge gegenüber, die es zu integrieren gilt.

Trio ist zum FV Rübenach gewechselt

Mit Sean Flies, Hamza Aliou und Drinor Demiraj (alle FV Rübenach), Tom Johann (SG Brohlbachtal), Devin Amedov (SV Weitersburg) und der letztjährigen Nummer eins, Tyron Wielpütz (VfB Linz), gehen dem TuS eine ganze Reihe an talentierten Spieler verloren. Der wahrscheinlich größte Verlust ist jedoch der von Spielmacher Josip Bilac, den es aus privaten Gründen nach Solingen gezogen hat. Auf der Zugangsseite haben die Verantwortlichen um den neuen sportlichen Leiter Nikolai Foroutan wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Vom ehemaligen Ligakonkurrenten TSV Emmelshausen konnte man Sadik Mert Mol und Simon Scheid für sich gewinnen. Die vakante Torhüterposition wurde mit Fynn Ladda (zuletzt SG Augst) und Dominik Klein (SG 99 Andernach) adäquat besetzt, zudem durfte Steil zum Vorbereitungsstart mit Kevin Cabello (TuS Oberwinter) einen Rückkehrer begrüßen. Luca Kohl (SG Vordereifel Kirchwald), Leonid Neumann (Spvgg Cochem), Tyler Öztürk (SG 99 Andernach) und Artur Kurogjan (zweite Mannschaft) komplettieren die Liste der Neuzugänge.

„Der Umbruch war in diesem Ausmaße sicherlich nicht gewollt, aufgrund der kurzfristigen Abgänge aber nötig.“

Mayens Trainer Marc Steil

„Der Umbruch war in diesem Ausmaße sicherlich nicht gewollt, aufgrund der kurzfristigen Abgänge aber nötig. Nichtsdestotrotz haben die ersten Vorbereitungswochen gezeigt, dass wir eine gute Truppe zusammen haben", erklärt Steil. Wie schnell sich das neue Team finden wird und welche Rolle die Mayener in der neuen Saison tatsächlich spielen werden, bleibt abzuwarten. Coach Steil und dessen Co Mirco Panzetta haben allerdings in den letzten beiden Jahren bewiesen, dass man eine Mannschaft schnellstmöglich formen und zu einer Einheit werden lassen kann.

Eingespielte Defensive als Grundlage

Defensiv wusste man in den meisten Vorbereitungsspielen schon zu überzeugen, denn sowohl beim 1:0 gegen Bezirksliga-Kontrahent SG Augst als auch beim torlosen Unentschieden gegen den TuS Immendorf blieb man ohne Gegentor – die defensive Achse um Kapitän Marcel Löhr, Tim Krechel, Tim Oliver Gilles und Tim Schneider, die seit Jahren in nahezu identischer Formation zusammenspielt, macht es möglich. Mit einem Heimspiel gegen Rhein/Ahr-Aufsteiger SG Westum/Löhndorf eröffnet der TuS Mayen die Bezirksligasaison am 9. August, ehe danach auswärts ein weiterer Aufsteiger, die SG Augst, wartet.

TuS Mayen

Zugänge: Fynn Ladda (SG Augst), Dominik Klein, Tyler Öztürk (beide SG 99 Andernach), Simon Scheid (FC Emmelshausen-Karbach), Mert Mol (FC Emmelshausen-Karbach), Leonid Neumann (Spvgg Cochem), Luca Kohl (SG Vordereifel Kirchwald), Artur Kurogjan (eigene 2. Mannschaft), Kevin Cabello (TuS Oberwinter), Kristian Taskov (FK Montana/Rumänien), Konstantin Aydarski (Levski Chepintsi/Bulgarien).

Abgänge: Tyron Wielpütz (VfB Linz), Hamza Aliou, Sean Flies, Drinor Demiray (alle FV Rübenach), Devin Amedov (SV Weitersburg), Josip Bilac (NRW), Tom Johann (SG Brohlbachtal Hambuch), Burak Kök (FC Anadolu Koblenz).

Kader, Tor: Dominik Klein, Fynn Ladda.

Abwehr: Marcel Löhr, Tim Gilles, Kaan Öztürk, Tyler Öztürk, Tim Schneider, Luca Kohl, Kevin Cabello, Konstantin Aydarski.

Mittelfeld: Tim Krechel, Leon Kohlhaas , Leonid Neumann, Tim Feiler, Fabian Müllen, Artur Kurogjan, Mohamad Dido, Majdi Mahmud, Walid Hanioui, Kristian Taskov.

Angriff: Mert Mol, Simon Scheid, Calvin Müller, Marlon Leidenbach.

Trainer: Marc Steil.

Saisonziel: Top 5.

Favoriten: Metternich, Weitersburg.