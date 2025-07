Die Testspiele des Rhein/Ahr-Quartetts in der Bezirksliga Mitte im Überblick:

TuS Mayen

Die Fußballer des TuS Mayen haben im Testspiel gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf kein Tor kassiert: Der Bezirksligist durfte sich beim 0:0 über einen gelungenen Test – und zum zweiten Mal in der Vorbereitung nach dem 1:0 gegen den Ligarivalen Augst Eitelborn über eine weiße Weste freuen. Am Dienstag (19.30 Uhr) testen die Mayener beim A-Ligisten Ettringen. Der Start in der Mitte-Staffel ist am 9. August daheim gegen Aufsteiger SG Westum. Davor steht aber noch der Pflichtspielauftakt im Rheinlandpokal für das Team von Marc Steil an: Am 3. August geht es in in der ersten Runde zum B-Klässler TV Mülhofen nach Bendorf-Sayn.

TuS Oberwinter

Oberwinter musste sich in Rheinbach mit 2:5 (2:2) beim Mittelrhein-Bezirksligisten TuRa Oberdrees geschlagen geben. Die frühe 2:0-Führung der Gastgeber hatte Oberwinters Mirco Koll mit einem Doppelpack ausgeglichen. Im zweiten Durchgang traf TuRa dann noch dreimal beim 5:2-Sieg. Oberwinter bestreitet seinen nächsten Test am Mittwoch (19.30 Uhr) in Remagen gegen A-Klässler FV Rheinbrohl. Der Meisterschaftsauftakt erfolgt am 10. August beim FC Emmelshausen-Karbach II. Eine Woche vorher am 3. August gastiert Oberwinter in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim starken A-Klässler FC Plaidt.

SV Oberzissen

Der SVO musste sich in Niederzissen mit einem 1:1 (0:1) gegen Bezirksliga-Absteiger SG Maifeld-Elztal begnügen. Aaron Seiwert gelang nach 63 Minuten der Ausgleich. Maifeld-Elztal war durch Niclas Lohn in Front gegangen (29.). Den nächsten Test bestreitet Oberzissen am Mittwoch (19.30 Uhr) auf dem heimischen Rasen gegen A-Jugend-Regionalligist SG 99 Andernach. Oberzissen legt in der Meisterschaft am 10. August mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel los. Im Rheinlandpokal steht eine Woche vorher am 3. August das schwere Auswärtsspiel in Grafschaft bei der SG Dernau (A Staffel 5) an.

SG Westum/Löhndorf

Die Westumer schlugen im Test auf dem Löhndorfer Rasen den A-Ligisten FV Rheinbrohl deutlich mit 5:2 (48.). Nach 48 Minuten führte Westum durch Treffer von Merlin Erens (3), Sebastian Ramacher und Mica Schneider schon mit 5:0, Rheinbrohl gelangen in der Schlussphase noch zwei Ehrentreffer. Am Samstag (17 Uhr) testet die SG in Westum den Ost-Bezirksligisten TuS Montabaur. Der Ligastart erfolgt für das Team von Tomas Lopez am 9. August in Mayen. Im Rheinlandpokal hat Westum in Runde eins am 3. August Heimrecht gegen Rheinlandliga-Aufsteiger FV Rübenach.