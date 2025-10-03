TuS gegen Oberligareserve Mayen will Heimserie ausbauen und Emmelshausen schlagen Jan Müller 03.10.2025, 08:48 Uhr

i Für die Mayener Fußballer (in Schwarz, vorn mit Simon Scheid, dahinter Tim Krechel) reichte es in Oberwinter nur zu einem 0:0, zu Hause gegen den FC Emmelshausen-Karbach II sollen nun wieder drei Punkte her. Martin Gausmann

Zuletzt in Oberwinter gab’s für den TuS Mayen nur ein Unentschieden, am Samstag will der Bezirksliga-Tabellenführer zu Hause im Nettetalstadion gegen den FC Emmelshausen-Karbach II wieder drei Punkte einfahren.

Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, der TuS Mayen, macht am Samstagnachmittag wieder den Anfang. Ab 15.30 Uhr empfängt das weiterhin ungeschlagene Team von Trainer Marc Steil die Oberligareserve des neu vor der Saison gegründeten FC Emmelshausen-Karbach im heimischen Nettetalstadion.







