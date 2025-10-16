Der TuS Mayen geht seit Langem nicht als Tabellenführer in einen Spieltag der Bezirksliga Mitte. Weil die Eifeler in Oberzissen nur zum 2:2 kamen, wurden sie vom SV Untermosel überholt. Nun will der TuS gegen Weitersburg wieder dreifach punkten.
Lesezeit 2 Minuten
Am zweiten Lukasmarktwochenende hat der TuS Mayen die Möglichkeit, mit einem Heimspielsieg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga Mitte zurückzuerobern. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Marc Steil den SV Weitersburg im Nettetalstadion.