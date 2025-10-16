TuS empfängt SV Weitersburg Mayen will als Tabellenführer zum Lukasmarkt Daniel Fischer, Jan Müller 16.10.2025, 13:47 Uhr

i Oberzissens Tobias Höper (am Ball im weißen Trikot) ist schneller am Ball als seine Mayener Gegenspieler (in Rot). Die Eifeler taten sich beim SVO enorm schwer, erzielten nach 0:2-Rückstand aber immerhin noch ein 2:2. Nun empfängt der TuS zu Hause den SV Weitersburg. Martin Gausmann

Der TuS Mayen geht seit Langem nicht als Tabellenführer in einen Spieltag der Bezirksliga Mitte. Weil die Eifeler in Oberzissen nur zum 2:2 kamen, wurden sie vom SV Untermosel überholt. Nun will der TuS gegen Weitersburg wieder dreifach punkten.

Am zweiten Lukasmarktwochenende hat der TuS Mayen die Möglichkeit, mit einem Heimspielsieg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga Mitte zurückzuerobern. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Marc Steil den SV Weitersburg im Nettetalstadion.







