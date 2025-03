Auf dem Kunstrasen im Nettetal empfangen die Bezirksligafußballer des TuS Mayen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) den Rhein/Ahr-Rivalen TuS Oberwinter. Ob die Zuschauer dabei einen Gewinner sowie eine Verlierermannschaft präsentiert bekommen, scheint mit Blick auf die letzten drei Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn fraglich, denn diese endeten jeweils mit einem Unentschieden (1:1, 2:2, 1:1).

„Die Spiele sind in der Vergangenheit immer eng umkämpft gewesen, und ich gehe auch dieses Mal davon aus, dass es eine Partie auf Augenhöhe wird. Mayen hat den Vorteil der größeren Erfahrung, wir haben aber in den beiden Spielen seit der Winterpause gute Leistungen gezeigt“, erklärt Oberwinters Trainer Cornel Hirt.

„Wir haben in Boppard zwar am Ende noch gewinnen können, spielerisch hatten wir aber noch viel Luft nach oben.“

Mayens Trainer Marc Steil

Dessen Pendant aufseiten der Hausherren, Marc Steil, hofft dagegen auf eine Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Spiel: „Wir haben in Boppard zwar am Ende noch gewinnen können, spielerisch hatten wir aber noch viel Luft nach oben.“ In der Tabelle stehen beide Mannschaften übereinander im gesicherten Mittelfeld, doch der Schein trügt ein wenig darüber hinweg, dass der Abstand zu den Abstiegsrängen bei Mayen sieben und beim Gast aus Oberwinter nur vier Punkte beträgt.

Um nicht in Richtung der Gefahrenzone zu rutschen, sind beide Teams auf weitere Erfolgserlebnisse angewiesen. „Wir wollen die Punkte im Nettetal halten, wissen aber auch, dass sich Oberwinter sehr gut auf seine jeweiligen Gegner einstellt und es so unangenehm ist, gegen sie zu spielen“, sagt Steil.

Kadir Mete Begen wird Co-Trainer in Oberwinter

Beim Thema Personal gibt es in erster Linie aus dem Gästelager etwas Neues. So wird Verteidiger Kadir Mete Begen in der kommenden Saison das Co-Trainer-Amt in Oberwinter bekleiden und Neu-Trainer Mario Brötz assistieren. Ansonsten kann Hirt am Samstag auf den gleichen Spielerstamm wie in der Vorwoche bauen. Bei den Hausherren kann Coach Steil bis auf die Langzeitverletzten und den weiterhin beruflich verhinderten Marlon Leidenbach, ebenfalls aus dem Vollen schöpfen.