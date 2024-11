An diesem Samstag ist es wieder so weit: Um 15.30 Uhr steigt im Mayener Nettetalstadion das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TuS Mayen und dem SV Eintracht Mendig. War das Lokalduell in der vergangenen Saison noch ein Aufeinandertreffen zweier Aufstiegsaspiranten in der Fußball-Bezirksliga Mitte, so herrschen in diesem Jahr komplett andere Voraussetzungen.