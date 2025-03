Mayen und Argenthal trennen sich überraschend mit 0:0

Wer auf ein 0:0 zwischen dem TuS Mayen und der SG Argenthal getippt hatte, wäre wohl relativ allein mit seinem Tipp gewesen. Aber genau so kam es.

Das ausgerechnet das Fußball-Bezirksliga-Duell zwischen dem in der Vorbereitung so treffsicheren TuS Mayen und der für ihre Offensive bekannten SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach mit einem torlosen Unentschieden endet, darauf hätten wohl die wenigsten Fußballkenner der Region gewettet. Am Samstagnachmittag endete jedoch der Jahrespflichtspielauftakt beider Mannschaften mit eben diesem Ergebnis.

Freude über einen etwas glücklichen, aber harterkämpften Punkt auf der einen und ein wenig Trauer über zwei verlorene Zähler auf der anderen Seite prägten nach Schlusspfiff das Bild auf dem Kunstrasen im Mayener Nettetal. Etwas mehr erhofft hatte sich das Team der Hausherren um Trainer Marc Steil, denn die Mayener vergaben sowohl in Hälfte eins als auch im zweiten Durchgang jeweils eine gute Handvoll an Hochkarätern.

TuS hat die besseren Chancen, einmal Latte

Der Gast vom Hunsrück konnte zu mindestens im ersten Durchgang die eine oder andere aussichtsreiche Einschussgelegenheit verbuchen. „Nach dem Seitenwechsel war Mayen aber deutlich Tonangebend, und wir haben es da nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen“, gestand Argenthals Spielertrainer Simon Peifer. Peifer war es auch, der nach rund 20 Minuten eine der beiden guten Möglichkeiten vergab. Die andere ging auf das Konto von Nico Wilki, allerdings wurde dessen Kopfball von einem Mayener Akteur noch auf der Linie geklärt.

Die Liste an möglichen Führungstreffer fiel aufseiten der TuS dagegen deutlich größer aus. In der Anfangsphase, die die Hausherren dominierten, kam zunächst Hamza Aliou einen Schritt zu spät (11.). Wenig später klatschte ein Klärungsversuch von Argenthals Leon Schulzki an der Latte des eigenen Gehäuses (14.), ehe ein Abschluss von Tim Schneider noch von der Linie geklärt wurde (25.). Kurz vor der Pause sorgte nochmal ein Freistoß Josip Bilacs für Gefahr (36.).

Gäste haben keine Erinnerung an torloses Remis

Nach der Pause stieg der Druck der Gastgeber noch weiter, jedoch wollte das Spielgerät auch bei den Chancen von Aliou (61., 76.), Walid Hanioui (70.) oder in anderen aussichtsreichen Situationen einfach nicht den Weg über die Linie finden. So endete eine keinesfalls langweilige oder ereignisarme Partie mit einem torlosen Unentschieden. „In den letzten sieben Jahren habe ich bei unseren Spielen noch kein 0:0 erlebt, weshalb ich, gerade auswärts, mit diesem Ergebnis sehr zufrieden bin“, zeigte sich Peifer einverstanden.

TuS-Coach Steil war trotz des verpassten Sieges nicht unglücklich: „Zu 99 Prozent war das heute eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wir hatten auch den nötigen Willen das Tor zu erzielen, es hat heute aber einfach das Quäntchen Glück gefehlt. Ich kann meiner Mannschaft deswegen keinen Vorwurf machen. Vielmehr freut es mich als Trainer, dass wir eine Offensive, die Jahr für Jahr 100 Tore schießt, bei gerade einmal drei bis vier Torabschlüssen halten konnten.“

TuS Mayen – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen

Mayen: Wielpütz – Öztürk (63. Feiler), Gilles, Krechel, Schneider, Bilac, Kohlhaas, Amedov, Dido (90+5. Johann), Hanioui, Aliou (78. Müller).

Argenthal: Roth – Thiele, Elz, Wilki, Merg (87. Gellings), Peifer (90+5. Lorenz), Römer (90+2. Menk), M. Schulzki (82. Paul), Wilhelm, Korbion (78. Melsheimer), L. Schulzki.

Schiedsrichter: Markus Pfitzmaier (Weitersburg).

Zuschauer: 90.