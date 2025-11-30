Mayen überzeugt – und Augst ist trotz Pleite zufrieden

Fußball-Bezirksliga: Im Topspiel siegt TuS Mayen 4:1 gegen SG Augst und überwintert vorn in der Tabellenspitze. Marlon Leidenbach und Tim Feiler treffen jeweils doppelt.
Nur eine Viertelstunde lang haben sich der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga Mitte, der TuS Mayen, und die drittplatzierte SG Augst im Topspiel auf dem Kunstrasen im Mayener Nettetal auf Augenhöhe bewegt. Danach überrollten die Hausherren binnen 20 Minuten die Gäste und legten in dieser Zeit den Grundstein für den gleichermaßen überzeugenden wie in der Höhe verdienten 4:1 (4:0)-Sieg.