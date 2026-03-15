In der Bezirksliga Mitte triumphiert der TuS Mayen mit einem 7:0 gegen Schlusslicht Urbar und übernimmt die Tabellenspitze.
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Am Ende wurde es deutlich für den TuS Mayen im Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Schlusslicht FC Urbar. Sogar so deutlich, dass es für die Mayener wieder zur Tabellenführung reichte. Mit 7:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainer Marc Steil in Urbar durch und weist damit gegenüber dem punktgleichen SV Untermosel, der mit einem 3:1-Sieg in Oberwinter schon am Freitagabend vorlegte, das bessere Torverhältnis auf.