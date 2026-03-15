Drei Tore in sechs Minuten Mayen übernimmt durch Kantersieg die Tabellenführung Lutz Klattenberg 15.03.2026, 19:28 Uhr

i Grund zur Freude: Marc Steil, Trainer des TuS Mayen kann sich nach dem 7:0 über die Tabellenführung freuen. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte triumphiert der TuS Mayen mit einem 7:0 gegen Schlusslicht Urbar und übernimmt die Tabellenspitze.

Am Ende wurde es deutlich für den TuS Mayen im Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Schlusslicht FC Urbar. Sogar so deutlich, dass es für die Mayener wieder zur Tabellenführung reichte. Mit 7:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainer Marc Steil in Urbar durch und weist damit gegenüber dem punktgleichen SV Untermosel, der mit einem 3:1-Sieg in Oberwinter schon am Freitagabend vorlegte, das bessere Torverhältnis auf.







Artikel teilen

Artikel teilen