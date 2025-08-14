Der TuS Mayen hat es am Freitagabend mit einem Neuling der Liga zu tun – die Eifeler gastieren bei der SG Augst.

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert der TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte bei Aufsteiger SG Augst. Während der Liganeuling für viele andere Mannschaften als große Unbekannte gelten dürfte, ist dem TuS Mayen und vor allem dessen Trainer Marc Steil der kommende Gegner bestens bekannt. So traf beide Klubs erst vor etwas mehr als einem Monat in einem Testspiel aufeinander, welches die Mayener knapp aber verdient mit 1:0 gewannen.

Zwei weitere Testspiele in den vorangegangenen Jahren konnten die Mayener ebenfalls für sich entscheiden (3:2, 4:1). Trotz dieser positiven Bilanz rechnet Steil am Freitagabend mit einem enorm schweren Auswärtsspiel und sagt: „Die Augst hat gerade im Offensivbereich eine brutale Qualität, was sie nicht zuletzt am ersten Spieltag beim 5:2-Sieg in Mörschbach bewiesen hat. Zudem ist es für sie die Heimspielpremiere nach dem Aufstieg, was nochmal für die gewisse Extraportion Motivation sorgen wird.“

„Wir wissen aber auch, dass wir uns sowohl defensiv als auch offensiv dringend steigern müssen, wenn wir auswärts ebenfalls erfolgreich sein wollen.“

Mayens Trainer Marc Steil

Der eigene Auftakt ist im Mayener lager mit dem 1:0-Sieg gegen Westum/Löhndorf geglückt. Rund eine Stunde musste die Steil-Elf dabei in Unterzahl auskommen und rettete den Vorsprung am Ende mit etwas Glück und Können über die Zeit. Trotz des Dreiers zeigte sich Steil mit der gezeigten Leistung nur bedingt zufrieden: „Grundsätzlich war das in Anbetracht des Platzverweises in Ordnung. Wir wissen aber auch, dass wir uns sowohl defensiv als auch offensiv dringend steigern müssen, wenn wir auswärts ebenfalls erfolgreich sein wollen.“

Grund zur Hoffnung, dass diese Steigerung auch eintreten wird, bietet der Kader der Mayener. Denn im Vergleich zur Vorwoche, als noch einige wichtige Akteur fehlten, sieht die Personallage für den Freitagabend deutlich besser aus. So kehren unter anderem die beiden Innenverteidiger Marcel Löhr und Tim Oliver Gilles in den Kader zurück. Ein Fragezeichen steht dagegen hinter den Einsätzen von Walid Hanioui und Marlon Leidenbach.