Einen Saisonabschluss zum Vergessen hat der TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte hingelegt. In einer sportlich belanglosen Partie gegen den bereits als Absteiger feststehenden TuS Rheinböllen beendete das Team von Trainer Marc Steil die Partie aufgrund zweier Platzverweise nur zu neunt und verlor zurecht mit 0:3 (0:1). Die Hunsrücker durften sich dagegen bei ihrem vorerst letzten Spiel in der Bezirksliga Mitte über einen halbwegs versöhnlichen Abschied freuen.

In der Nachspielzeit einer ansonsten wenig ereignisreichen ersten Halbzeit erhielt die Begegnung ihre entscheidende Wendung. Nach einer Standardsituation der Gäste verhinderte Mayens Tim Krechel das 0:1 mit einem Handspiel auf der Torlinie. Schiedsrichter Marlon Manderfeld blieb nichts anderes übrig, als Krechel die Rote Karte zu zeigen und Elfmeter zu geben. Diesen verwandelte Lucas Odenbreit problemlos und sorgte somit für die knappe Rheinböllener Pausenführung (45.+2).

Die nächste Rote Karte für Mayen

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte der nächste Platzverweis den rabenschwarzen Tag für Mayen perfekt. Verteidiger Ridvan Akburak verschätzte sich und wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen, welche der Unparteiische erneut mit der Roten Karte ahndete (50.).

In doppelter Überzahl ließ Rheinböllen defensiv kaum etwas anbrennen. Tjark Noel Klein (76.) und Deniz Özcep (88.) schraubten mit ihren Toren das Ergebnis jeweils nach Kontersituationen in die Höhe und sicherten Rheinböllen somit den Auswärtssieg im Mayener Nettetalstadion.

„Bei beiden Platzverweisen stellen wir uns nicht gerade clever an. Dass wir nun mit zwei Sperren in die Sommerpause gehen müssen, ist maximal ärgerlich.“

Mayens Trainer Marc Steil

TuS-Trainer Marc Steil, der sich in der Pause und mangels Alternativen selbst einwechselte, haderte mit dem misslungenen Saisonabschluss: „Bei beiden Platzverweisen stellen wir uns nicht gerade clever an. Dass wir nun mit zwei Sperren in die Sommerpause gehen müssen, ist maximal ärgerlich, wenngleich ich froh bin, dass die Saison nun vorbei ist. Personell sind wir auf der aller letzten Rille gelaufen.“

Beim TuS Rheinböllen freute sich Julian Hohns, der den privat verhinderten Interimstrainer Andreas Herdt vertrat, über drei Punkte zum Abschluss: „Wir hatten intern darüber gesprochen, dass wir die Saison ordentlich zu Ende spielen und nach Möglichkeit nochmal das eine oder andere Erfolgserlebnis erarbeiten wollen. Die doppelte Überzahl hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

TuS Mayen – TuS Rheinböllen 0:3 (0:1)

TuS Mayen: Kök – Akburak, Gilles, Krechel, Öztürk, Flies, Amedov, Kohlhaas, Müller, Leidenbach (46. Steil), Dido (85. Löhr).

TuS Rheinböllen:

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Lissendorf).

Zuschauer: 115.

Tore: 0:1 Lucas Odenbreit (45+2.), 0:2 Tjark Noel Klein (76.), 0:3 Deniz Özcep (88.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen die Mayener Tim Krechel (45.+2 Handspiel) und Ridvan Akburak (50. Notbremse).