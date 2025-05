Die Top fünf in der Bezirksliga sind zwar ein Ziel des TuS Mayen, aber so richtig glaubt in der Eifel niemand daran. Denn erstens ist der TuS von der Konkurrenz abhängig, und zweitens sieht es personell miserabel aus.

Die Bezirksligafußballer des TuS Mayen werden diese Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden. Aufgrund einer stark verbesserten Rückrunde, in der das Team von Trainer Marc Steil schon jetzt zehn Punkte mehr gesammelt hat als in der gesamten Hinserie, könnte der TuS in der Endabrechnung sogar in den Top fünf der Liga landen, sofern am letzten Spieltag alles für Mayen läuft.

Bevor die Eifeler aber auf die Ergebnisse des FC Metternich und Anadolu Koblenz schaut, müssen die Mayener erst einmal am Samstag (15.30 Uhr) ihr letztes Spiel im heimischen Nettetalstadion gewinnen. Zu Gast ist der TuS Rheinböllen, der mit gerade einmal 17 Punkten als Tabellenletzter die Bezirksliga nach nur einem Jahr wieder verlassen muss.

„Wir wollen uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden.“

Marc Steil, Trainer des TuS Mayen

„Wir wollen uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden, allerdings werden wir mit meinem stark ausgedünnten Kader in die Partie gehen“, verrät Steil. Schon in den vergangenen Begegnungen haben etliche Akteure gefehlt, am Samstag werden zudem Torhüter Tyron Wielpütz, Fabian Müllen, Tim Feiler, Tom Johann und voraussichtlich Tim Schneider ausfallen – vielleicht muss sogar Trainer Marc Steil selbst noch das Trikot überziehen. „Die Situation ist alles andere als gut, das eine Spiel werden wir aber auch noch rumbekommen“, meint Steil.

Mayen sucht noch einen zweiten Torwart

Derweil ist auch klar, dass der TuS Mayen im Sommer einen erneuten Umbruch vollziehen muss. Insgesamt neun Spieler des aktuellen Kaders werden in der kommenden Saison nicht mehr für den TuS auflaufen. Im Gegenzug haben die Verantwortlichen rund um Coach Steil und den neuen Sportlichen Leiter, Nikolai Foroutan, in Leonid Neumann (Spvgg Cochem), Luca Fabio Kohl (FSG Vordereifel), Artur Kurogjan (zweite Mannschaft), Dominik Klein und Tyler Öztürk (beide SG 99 Andernach) sowie Simon Scheid und Mert Mol (beide TSV Emmelshausen) bereits sieben Neuzugänge verpflichtet. Abgeschlossen sind die Transferaktivitäten laut Steil noch nicht: „Einen zweiten Torwart benötigen wir definitiv noch.“