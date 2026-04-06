Eifeler wieder erfolgreich
Mayen schlägt tapfer kämpfendes Oberwinter mit 6:0
Der Einsatz stimmte bei den Fußballern des TuS Oberwinter (weiße Trikots), aber Fabian Müllen (in Schwarz) und der TuS Mayen war
Der Einsatz stimmte bei den Fußballern des TuS Oberwinter (weiße Trikots), aber Fabian Müllen (in Schwarz) und der TuS Mayen waren nicht aufzuhalten, die Eifeler gewannen mit 6:0.
Jörg Niebergall

Der TuS Mayen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den TuS Oberwinter klar mit 6:0 besiegt. Die Eifeler bleiben somit an Tabellenführer SV Untermosel dran, während Oberwinter dem Abstieg immer näher rückt.

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Nach dem Ausrutscher in der Vorwoche bei der SG Viertäler Oberwesel (0:0) hat der TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte direkt wieder in die Spur zurückgefunden und gegen den abstiegsbedrohten TuS Oberwinter auch in der Höhe verdient mit 6:0 (3:0) gewonnen.

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