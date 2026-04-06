Der TuS Mayen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den TuS Oberwinter klar mit 6:0 besiegt. Die Eifeler bleiben somit an Tabellenführer SV Untermosel dran, während Oberwinter dem Abstieg immer näher rückt.
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Nach dem Ausrutscher in der Vorwoche bei der SG Viertäler Oberwesel (0:0) hat der TuS Mayen in der Fußball-Bezirksliga Mitte direkt wieder in die Spur zurückgefunden und gegen den abstiegsbedrohten TuS Oberwinter auch in der Höhe verdient mit 6:0 (3:0) gewonnen.