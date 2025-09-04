Während es für den TuS Mayen bislang optimal läuft in der Bezirksliga, kommt nun ein Gegner ins Nettetal, der noch ohne Punkte am Tabellende steht.

Wenn am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) der TuS Mayen den Aufsteiger FC Urbar zum Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt, sind die Rollen deutlich verteilt. Denn während die Hausherren als einziges Team der Liga alle vier bisherigen Partien gewannen und somit zurecht an der Tabellenspitze thronen, erwischten die Gäste einen absoluten Horrorstart. Null Punkte, erst ein Tor geschossen und ganze 17 Gegentreffer – die Bilanz des FC Urbar könnte schlechter kaum sein.

„Urbar wird auch seine Punkte einfahren, allerdings erst nach unserer Begegnung.“

Mayens Trainer Marc Steil

TuS-Coach Marc Steil weiß um den Favoritenstatus und will diesem auch gerecht werden, auf die leichter Schulter will er Urbar aber trotzdem nicht nehmen: „Ich kenne die Mannschaft gut und weiß, wozu sie eigentlich im Stande sind. Urbar wird auch seine Punkte einfahren, allerdings erst nach unserer Begegnung. Wir wollen aber ohnehin nur auf uns und unsere Leistung schauen. Wenn wir unser Leistungsmaximum abrufen, haben wir eine sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen.“

Die Mayener haben auch allen Grund, mit breiter Brust in das Duell gegen den Tabellenletzten zu gehen. Neben einer ordentlichen Offensive war in den ersten Wochen vor allem der Defensivverbund der Schlüssel für den Erfolg. Erst drei Gegentore kassierte die Steil-Elf, was den Ligabestwert darstellt. Zudem hatte Mayen im Rheinlandpokal Oberligist FC Cosmos Koblenz bis an den Rand des Ausscheidens gebracht.

Sadik Mert Mol bei Mayen wieder dabei

„Wir arbeiten als gesamtes Team mit vollem Einsatz und konsequent gegen den Ball. Nur so werden wir Erfolg haben, und das weiß meine Mannschaft auch. Investieren wir weniger, wird es auch gegen den Tabellenletzten schwer. Ich mache mir in dieser Hinsicht aber keine Sorgen“, erklärt Steil, der weiter auf die verletzten Marlon Leidenbach, Tim Schneider und Konstantin Aydarski sowie Simon Scheid verzichten muss. Sadik Mert Mol, der vergangene Woche ebenfalls kurzfristig ausfiel, ist dagegen wieder an Bord.