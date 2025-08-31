Die Mayener Fußballer haben schnell die Kurve bekommen: Nach dem 1:2 im Rheinlandpokal gegen Oberligist Cosmos Koblenz zeigte der TuS in der Bezirksliga wieder eine tadellose Leistung und siegte beim TuS Ahbach.

Der TuS Mayen hat sich beim TuS Ahbach die Punkte 10 bis 12 gesichert und grüßt in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach vier Spieltagen von der Tabellenspitze.

Trotz schwerer Beine vom Pokalspiel unter der Woche gegen Oberligist FC Cosmos Koblenz (Mayen verlor 1:2), zeigte die Elf von Trainer Marc Steil in der tiefen Eifel eine tadellose , und abgeklärte Vorstellung und ließ beim 2:0 (1:0)-Erfolg nichts anbrennen. So bleibt der TuS weiterhin als einziges Team der Liga ohne Punktverlust.

„Spätestens nach einer Viertelstunde waren wir voll da und hatten die Partie bis zum Schlusspfiff unter Kontrolle.“

Mayens Trainer Marc Steil

Die Gäste aus Mayen benötigten auf dem Kunstrasen in Leudersdorf einige Minuten, um sich auf den Gegner einzustellen und ins Spiel zu finden. „Ahbach kommt, im Gegensatz zu unseren vorherigen Gegner Cosmos und Metternich, fast ausschließlich über lange Bälle, was für meine Mannschaft zu Beginn noch ungewohnt war“, erklärte Steil, um dann aber gleich hinterherzuschieben: „Spätestens nach einer Viertelstunde waren wir aber voll da und hatten die Partie bis zum Schlusspfiff unter Kontrolle.“

Mit der ersten Großchance der Mayener kippte die Begegnung zugunsten des Tabellenführers, allerdings traf Artur Kurogjan auf Vorlage von Leon Kohlhaas den Ball nicht richtig (16.). Besser machte es Kurogjan in der 24. Minute, als er erneut völlig freistehend, zuvor von Kaan Öztürk bedient, nur noch zur 1:0-Führung einschieben musste.

Tim Krechel sorgt mit dem 2:0 für die Entscheidung

Mit dem knappen, aber vollkommen verdienten 1:0 ging es in die Pause, und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Steil-Elf am Drücker – von fehlender Frische aufgrund der englischen Woche keine Spur. Eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld, die Tim Oliver Gilles am zweiten Pfosten per Kopf zu Tim Krechel ablegte, führte nach gerade einmal 52 Minuten zum zweiten Mayener Treffer und der frühen Vorentscheidung.

Weitere Möglichkeiten auf 3:0 zu stellen, wie die von Kristian Taskov (61.) und Calvin Müller (83.), blieben zwar ungenutzt, da Mayen aber defensiv nur eine wirklich gute Torchance der Hausherren zuließ, die Torhüter Fynn Ladda und weitere Beinpaare der Mayener Hintermannschaft im Verbund abwehrten, brachte Mayen die Zwei-Tore-Führung stressfrei über die Zeit.

Trainer Steil lobt Arbeitsmoral und Teamspirit

Von Coach Steil gab es für diese Leistung und die gesamten ersten Wochen der Saison ein Sonderlob: „Die Aufgabe heute gegen Ahbach haben wir nach der anstrengenden Pokalpartie wirklich erwachsen gelöst. Zurzeit läuft es außerordentlich gut, die Mannschaft verdient sich die guten Ergebnisse aber durch eine hohe Arbeitsmoral und einen fast noch besseren Teamspirit.“

TuS Ahbach – TuS Mayen 0:2 (0:1)

TuS Ahbach: Hellenthal – D. Clausen, Krämer, Cläsgens, Grün (78. Hertel), Mauren, Meyer (89. Benner), Haas (90.+2 Schmitz), Ewertz, N. Clausen, Müller.

TuS Mayen: Ladda – Gilles, Krechel (90.+5 T. Öztürk), Löhr, Kohlhaas (46. Neumann), Cabello, Taskov (81. Müller), Hanioui, Feiler, K. Öztürk (75. Müllen), Kurogjan (84. Dido).

Schiedsrichter: Arndt Collmann (Welschbillig).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Artur Kurogjan (24.), 0:2 Tim Krechel (52.).