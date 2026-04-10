Angriff auf den Tabellenführer Mayen ist gegen formstarken FC gefordert Jan Müller 10.04.2026, 13:29 Uhr

i Mayens Leon Kohlhaas nimmt im Spiel gegen Oberwinter Maß. Der Torschütze zum 4:0 feierte am letzten Spieltag mit seinem Team einen 6:0-Erfolg gegen den 13. der Bezirksliga. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen trifft in der Bezirksliga auf den FC Emmelshausen-Karbach II, der nach schwachem Saisonstart in die Spur gefunden hat.

Vor einer hohen Hürde steht der TuS Mayen am kommenden Sonntag in der Bezirksliga Mitte. Um 15 Uhr gastiert der Tabellenzweite beim derzeitigen Fünften, der Reserve des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Während die Mayener bei den formstarken Hunsrückern vermutlich alle Hände voll zu tun haben werden, scheint die Aufgabe des Spitzenreiters SV Untermosel, der weiterhin dem TuS zwei Punkte voraus ist, beim Tabellendritten, dem SV Anadoluspor ...







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