Heimspiel für den TuS Mayen hat keinerlei Angst vor Mörschbach Jan Müller 13.11.2025, 14:02 Uhr

i Beim 5:2-Sieg in Neuwied zeigten die Mayener Fußballer (vorn links mit Kevin Cabello) eine überzeugende Leistung. Nun erwarten die Eifeler im Nettetal die SG Mörschbach. René Weiss

Der TuS Mayen ist weiterhin der ärgste Verfolger von Tabellenführer SV Untermosel. Damit dies so bleibt, wollen die Eifeler am Samstag ihr Heimspiel gegen die SG Mörschbach erfolgreich gestalten.

Die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Mitte können die Fußballer des TuS Mayen dem Spitzenreiter SV Untermosel nur noch theoretisch streitig machen. Bei drei Punkten Rückstand und der deutlich schlechteren Tordifferenz kann das Team von Trainer Marc Steil am letzten Spieltag der Hinrunde maximal gleichziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen