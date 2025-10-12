Am Ende hatten in der Fußball-Bezirksliga sowohl der SV Oberzissen als auch der TuS Mayen gleichermaßen Grund zur Zufriedenheit und zum Hadern. Dass aber beide Seiten letztlich zufrieden waren, zeigt aber: Das Remis ist ein gerechtes Ergebnis.
Lesezeit 3 Minuten
Die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Mayen am Sonntagnachmittag zwar eingebüßt, durch das 2:2 (0:2)-Unentschieden im Rhein/Ahr-Duell beim SV Oberzissen ist die Mannschaft von Trainer Marc Steil aber weiterhin die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga.