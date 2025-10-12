Leidenbach sieht früh Rot Mayen gleicht 0:2 in Oberzissen zu zehnt noch aus Jan Müller 12.10.2025, 19:46 Uhr

i Der Mayener Marcel Löhr (links) überwindet hier eim Elfmeter den Oerzissener Torwart Felix Hürter und verkürzt so auf 1:2. Am Ende hieß es 2:2. Martin Gausmann

Am Ende hatten in der Fußball-Bezirksliga sowohl der SV Oberzissen als auch der TuS Mayen gleichermaßen Grund zur Zufriedenheit und zum Hadern. Dass aber beide Seiten letztlich zufrieden waren, zeigt aber: Das Remis ist ein gerechtes Ergebnis.

Die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Mayen am Sonntagnachmittag zwar eingebüßt, durch das 2:2 (0:2)-Unentschieden im Rhein/Ahr-Duell beim SV Oberzissen ist die Mannschaft von Trainer Marc Steil aber weiterhin die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga.







