TuS wahrt seinen Heimnimbus Mayen gewinnt fesselndes Spiel gegen Emmelshausen 4:3 Jan Müller 05.10.2025, 13:38 Uhr

i Ein spannendes Duell mit vielen Toren lieferten sich die Fußballer des TuS Mayen (in Schwarz) und des FC Emmelshausen-Karbach II um ihre Kapitäne Marcel Löhr (vorn links) und Ozan Inal (rechts) - mit dem besseren Ausgang für die Eifeler, die 4:3 gewannen. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen zeigt weiterhin starke Form in der Bezirksliga Mitte: Auch gegen den FC Emmelshausen-Karbach II feierten die Eifeler einen Sieg.

Der TuS Mayen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, hat schon im Vorfeld geahnt, dass es gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach kein leichtes Unterfangen werden würde. Das Heimspiel im Nettetalstadion bestätigte die Vorahnung, dennoch setzte das Team von Trainer Marc Steil am Ende seine Serie fort und gewann knapp mit 4:3 (2:2).







