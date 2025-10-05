Der TuS Mayen zeigt weiterhin starke Form in der Bezirksliga Mitte: Auch gegen den FC Emmelshausen-Karbach II feierten die Eifeler einen Sieg.
Der TuS Mayen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, hat schon im Vorfeld geahnt, dass es gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach kein leichtes Unterfangen werden würde. Das Heimspiel im Nettetalstadion bestätigte die Vorahnung, dennoch setzte das Team von Trainer Marc Steil am Ende seine Serie fort und gewann knapp mit 4:3 (2:2).