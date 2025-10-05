TuS wahrt seinen Heimnimbus
Mayen gewinnt fesselndes Spiel gegen Emmelshausen 4:3
Ein spannendes Duell mit vielen Toren lieferten sich die Fußballer des TuS Mayen (in Schwarz) und des FC Emmelshausen-Karbach II um ihre Kapitäne Marcel Löhr (vorn links) und Ozan Inal (rechts) - mit dem besseren Ausgang für die Eifeler, die 4:3 gewannen.
Jörg Niebergall

Der TuS Mayen zeigt weiterhin starke Form in der Bezirksliga Mitte: Auch gegen den FC Emmelshausen-Karbach II feierten die Eifeler einen Sieg.

Der TuS Mayen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, hat schon im Vorfeld geahnt, dass es gegen die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach kein leichtes Unterfangen werden würde. Das Heimspiel im Nettetalstadion bestätigte die Vorahnung, dennoch setzte das Team von Trainer Marc Steil am Ende seine Serie fort und gewann knapp mit 4:3 (2:2).

