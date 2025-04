Die einen konnten sich mit dem Ergebnis anfreunden, für die anderen war das 0:0 zu wenig. Das Duell der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TuS Mayen und der abstiegsgefährdeten Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich endete mit einem torlosen Unentschieden.

Spielerische Höhepunkte wurden in den 90 Minuten im Mayener Nettetal kaum präsentiert. Und wenn, dann war es das Team von TuS-Coach Marc Steil, das gerade in der ersten Hälfte wenigstens ab und an gefährlich vor dem Gästetor auftauchte.

Ein erster Warnschuss von Josip Bilac

Einen ersten Warnschuss setzte Josip Bilac nach sechs Minuten knapp neben das Gehäuse, im Anschluss tauchte Mohamad Dido zweimal vor SG 2000-Schlussmann Jonas Horn auf. Beim ersten Versuch bekam Horn noch soeben die Fingerspitzen dran (11.), ehe Dido bei seiner zweiten Chance einen Schritt zu spät kam (13.).

Noch vor Ende der ersten halben Stunde folgten dann die beiden größten Aufreger der Begegnung. Zunächst zwang Mayens Tim Krechel per Distanzschuss Horn zu einer Glanzparade (24.), nur zwei Minuten später wurde der Torjubel der Hausherren vom Pfiff des Schiedsrichters Johannes Kirsch unterbrochen, der beim Treffer von Krechel eine Abseitsposition gesehen hatte.

„Wir haben uns vorne zwar nichts Zwingendes erarbeiten können, dafür aber stark verteidigt und uns so den Punkt redlich verdient.“

Der Mülheimer Trainer Marcus Fritsch

Dem Gast aus Mülheim-Kärlich sollte dagegen weder in der ersten Hälfte noch in den zweiten 45 Minuten ein guter Angriff gelingen. Trainer Marcus Fritsch war mit der Leistung seiner Elf aus gutem Grund dennoch einverstanden: „Wir haben uns vorne zwar nichts Zwingendes erarbeiten können, dafür aber stark verteidigt und uns so den Punkt redlich verdient. Gerade im zweiten Durchgang waren wir bei den vielen hohen Bällen fehlerfrei.“

Wie von Fritsch beschrieben, war die zweite Halbzeit vornehmlich von Standardsituationen und vielen langen Bällen der Mayener geprägt. Trotz unzähliger Hereingaben in den Strafraum der Gäste sollte aber kein nennenswerter Abschluss zustande kommen, sodass sich Mayens Trainer Steil mit einer Punkteteilung begnügen musste und sagte: „Es hat heute einfach nicht sollen sein. Wir waren im Vergleich zu den letzten beiden Spielen in der Offensive heute einfach nicht durchschlagskräftig. Die Leistung war in Ordnung, aber weit von dem entfernt, was wir in den Wochen zuvor gezeigt haben.“

TuS Mayen – SG Mülheim-Kärlich II 0:0

TuS Mayen: Wielpütz – Akburak, Krechel, Demiraj, Schneider (76. Flies), Kohlhaas, Bilac, Müllen (69. Öztürk), Hanioui (76. Amedov), Dido (56. Feiler), Johann (69. Aliou).

SG Mülheim-Kärlich II: Horn – Peifer (45+2. Karvelat), Semmler (86. Neef), Ohlig (74. Suta), Berghoff (62. Häuber), Slwoik, Weeser, Moosakhani, Freisberg, Kuhn, Sefa (68. Kesselheim).

Schiedsrichter: Johannes Kirsch (Binningen).

Zuschauer: 105.