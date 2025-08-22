Ob man bei einem Duell zwischen dem Ersten und Zweiten am dritten Spieltag einer Saison schon von einem Spitzenspiel sprechen kann, ist fraglich. Und doch versprüht die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte an diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) zwischen dem TuS Mayen und dem FC Germania Metternich, auch aufgrund der Namen der beiden Kontrahenten, das Flair eines solchen Gipfeltreffens.

„Wir wollen unseren Lauf fortsetzen, wissen aber auch, dass es in Mayen deutlich schwerer werden wird als zuletzt.“

Leo de Sousa, Trainer des FC Metternich

Beide Vereine verbindet viel Tradition und unzählbare, gemeinsame Jahre im überkreislichen Fußball. Für die beiden Trainer dürfte die Begegnung nach jeweils zwei Siegen zum Auftakt zudem eine erste wirkliche Standortbestimmung sein. Gästetrainer Leo de Sousa teilt diese Einschätzung zu mindestens partiell: „Der HSV Neuwied war eine große Unbekannte und Mörschbach kann in einzelnen Spielen mit Sicherheit gegen jede Mannschaft der Liga gewinnen. Die ganz großen Namen, die man am Saisonende ganz oben erwarten kann, waren das aber natürlich noch nicht. Wir wollen unseren Lauf fortsetzen, wissen aber auch, dass es in Mayen deutlich schwerer werden wird als zuletzt.“

Sein Pendant aufseiten des TuS Mayen, Marc Steil, will dagegen noch lange nicht von einem Spitzenspiel sprechen: „Dafür ist es noch viel zu früh in der Saison. Die beiden Liganeulinge Westum und Augst mit deren Aufstiegseuphorie waren auch schon wirkliche Gradmesser, Metternich wird aber, gerade was die individuelle Klasse der Einzelspieler anbetrifft, eine Nummer schärfer werden."

Mayen muss einige Ausfälle verkraften

Beide Mannschaften einen nicht nur der bisherige Erfolg und eine blütenreine Weste, sondern ebenso Lücken personeller Natur. Bei den Hausherren verletzten sich im letzten Spiel sowohl Marlon Leidenbach (Bänderriss im Sprunggelenk) und Simon Scheid (Zerrung) und werden demnach ebenso fehlen wie Konstantin Aydarski, Tim Schneider und Madj Mahmud. Der zuletzt rotgesperrte Schlussmann Fynn Ladda ist dafür aber wieder spielberechtigt, wenngleich Konkurrent Dominik Klein vorerst den Status der Nummer eins erhalten hat.

Aufseiten der Germania muss Coach de Sousa dagegen weiter auf einige Urlauber und einige Verletzte verzichten. Immerhin kehren die Routiniers Philipp Brittner und Moritz Pies in den Kader zurück, bei Dennis Stieffenhofer scheint ein Einsatz ebenfalls nicht unmöglich. „Trotz der Ausfälle werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten können. Ich hoffe, dass das Spielgeschehen auf dem Platz eines Topspiels gerecht wird und wir zumindest mit einem Punkt die Heimreise aus Mayen antreten können", erklärt de Sousa.

„Die Mannschaften kennen sich aus etlichen Bezirks- und Rheinlandligaduellen in- und auswendig.“

Mayens Trainer Marc Steil

TuS-Coach Steil will die eigene Serie zu Hause ebenfalls verteidigen: „Die Mannschaften kennen sich aus etlichen Bezirks- und Rheinlandligaduellen in- und auswendig. Letzte Saison konnte jedes Team jeweils ein Spiel für sich entscheiden, wenngleich es immer enge Partien waren. Ein erneuter Heimsieg, wie beim 2:1 im vergangenen April, würde ich gerne wieder nehmen."