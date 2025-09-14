Es war einiges los am Mülheimer Schulzentrum zwischen der gastgebenden SG 2000 II und dem TuS Mayen. Nach dem 1:1 denken die Eifeler über einen Protest nach

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich dem bisher fehlerfreien Tabellenführer TuS Mayen mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden die ersten Punkte abgerungen. Neben der anschließenden 25-Jahre-Feier der SG 2000 und absolut konträren Meinungen bei der Bewertung der Partie, sorgte vor allem der Spielort sowohl vor als auch nach der Begegnung für reichlich Zündstoff.

„Bei Ankunft in Mülheim-Kärlich konnte uns immer noch nicht final gesagt werden, wo gespielt wird. Das ist absolut inakzeptabel.“

Marc Steil, Trainer des TuS Mayen

So erwägen die Gäste aus Mayen Protest gegen die Wertung des Spiels einzulegen. Die genauen Hintergründe erläutert TuS-Coach Marc Steil: „Wir wurden bereits vor neun Tagen von Mülheimer Seite angeschrieben, dass die Partie auf dem Kunstrasen stattfinden müsse, da der Rasen im schlechten Zustand wäre. Wir haben dies zur Kenntnis genommen und den Spielort abgesegnet. Am Spieltag selbst haben wir wenige Stunden vorher den Anruf erhalten, dass wir anscheinend doch auf Rasen spielen müssen, da es eine Doppelbelegung auf dem Kunstrasen gäbe. Bei Ankunft in Mülheim-Kärlich konnte uns immer noch nicht final gesagt werden, wo gespielt wird. Das ist absolut inakzeptabel, zumal einige unserer Spieler direkt von Seminaren oder ihrer Arbeitsstelle angereist waren und kein entsprechendes Schuhwerk für den tiefen und alles andere als guten Rasen dabei hatten.“

Trotz aller Aufregung im Vorfeld wurde dann doch Fußball gespielt. Die Gäste gingen nach einem Eckball durch Tim Gilles in Führung (12.), kurze Zeit später hätte Walid Hanioui ein mögliches 2:0 (16.) erzielen müssen. Die Mülheimer Reserve verpasste im ersten Durchgang durch Ben Vulicevic nach rund einer halben Stunde den Ausgleich, ehe Vulicevic in der 43. Minute nach einem Abspielfehler in der Mayener Hintermannschaft dann doch noch das 1:1 markierte.

Strittige Szenen: Tor oder nicht, Abseits oder nicht?

Die zweite Hälfte startete dann mit strittigen Szenen, in denen sich der TuS zweimal um den erneuten Führungstreffer betrogen fühlte. Haniouis Abschluss in der 54. Minute schien bereits die Torlinie passiert zu haben (54.), wenige Minuten später wurde ein Tor von Tim Krechel wegen vermeintlicher Abseitsstellung zurückgepfiffen (61.). „Wir haben uns das hinterher direkt auf Video angeschaut, Tim stand nicht mal annähernd im Abseits“, kommentierte Steil.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die SG 2000-Reserve aber immer besser und erarbeitete sich ebenfalls gute Möglichkeiten. In der Schlussminute hatte der allein auf Mayens Schlussmann Dominik Klein zulaufende Elias Mohebzada den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber.

Mülheims Trainer Ahmed Akbulut sah sein Team insgesamt näher am Sieg: „Im Vorfeld hätte ich einen Punkt unterschrieben, in der Nachbetrachtung haben wir ein richtig gutes Spiel absolviert und hätten den Platz als Sieger verlassen müssen.“ TuS-Coach Steil war da ganz anderer Meinung: „Bis zur 60. Minute haben wir die Partie voll und ganz im Griff und hätten mit zwei bis drei Toren Unterschied führen müssen. Am Ende hätte Mülheim gewinnen können, das Unentschieden ist aber definitiv das gerechtere Ergebnis.“

SG Mülheim-Kärlich II – TuS Mayen 1:1 (1:1)

SG Mülheim-Kärlich II: Kluge – Rron, Karvelat (82. Koch), Zabert (62. Berghoff), Schmidt (72. Mulara), Platzek, Hinz (87. Sommer), Weeser, Sauerborn, Vulicevic, Mohebzada.

TuS Mayen: Klein – T. Öztürk, Gilles, Krechel, Leidenbach (90. Müller), Müllen (82. Dido), Cabello, Taskov, Hanioui, Feiler (78. Kohlhaas), Kurogjan (60. Scheid).

Schiedsrichter: Johannes Kirsch (Binningen).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Tim Oliver Gilles (12.), 1:1 Ben Vulicevic (43.).