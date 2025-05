Der TuS Mayen hat seinen Spitzenplatz in der Rückrundentabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte zementiert und ist durch einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Anadolu Koblenz nach Punkten mit dem Gegner gleichgezogen.

Für die Mayener Mannschaft von Trainer Marc Steil bedeutete der Sieg im Nettetalstadion den vierten Dreier der vergangenen fünf Partien, die Koblenzer kassierten dagegen die zweite Niederlage in Folge.

Marlon Leidenbach bringt Mayen in Führung

Der Start in die Partie gestalteten beide Mannschaften offen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit bot sich Anadolus Kerim Faljic, der jedoch an Mayens Schlussmann Tyron Wielpütz scheiterte (23.). Quasi im Gegenzug war es ausgerechnet Winterneuzugang Marlon Leidenbach vorbehalten, in seinem ersten Spiel im Dress des TuS Mayen, seine Farben sehenswert in Führung zu schießen. Der rheinland- und hessenligaerfahrene Flügelspieler fasste sich an der rechten Strafraumkante ein Herz und schlenzte den Ball in den gegnerischen Torwinkel (24.).

Die Antwort der Gäste folgte erst nach rund einer Stunde durch Hüseyin Karalalek, der sich im Laufduell gegen Kaan Öztürk durchsetze und anschließend vor Mayens Schlussmann Wielpütz keine Nerven zeigte: 1:1 (61.). Wirklich absetzen konnte sich in der Folgezeit keine Mannschaft.

Besnik Mamuti vergibt Anadolu-Chance

Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Gäste um ein Haar von einem Fehler im Spielaufbau des TuS Mayen profitiert hätten. Anadolu schaltete nach Ballgewinn schnell um, Besnik Mamutis Abschluss verfehlte aber das Mayener Tor denkbar knapp (83.).

Ähnlich wie in der ersten Hälfte, sollte sich dies nur wenige Augenblicke später rächen, denn wie schon in der Vorwoche beim 1:0-Derbysieg in Mendig nutzte Mayen einen Eckball zum Siegtreffer. Leon Kohlhaas führte den Eckball aus, der Ball wurde am ersten Pfosten verlängert und landete vor den Füßen von Walid Hanioui, der keine Probleme hatte, das 2:1 zu erzielen (85.).

„Gerade in der Schlussphase haben wir die hohen Bälle sehr gut verteidigt und uns durch eine erneut couragierte Leistung einen weiteren Sieg sichern können.“

Mayens Coach Marc Steil

Zu allem Überfluss sah Anadolus Edis Ramovic wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte (86.) – und doch versuchten die Gäste in den letzten Minuten, mit langen Bällen den Ausgleich zu erzwingen, allerdings ohne Erfolg. Mayens Coach Steil lobte: „Gerade in der Schlussphase haben wir die hohen Bälle sehr gut verteidigt und uns durch eine erneut couragierte Leistung einen weiteren Sieg sichern können. Im Vergleich zur Hinrunde entscheiden wir derzeit die engen Begegnungen für uns, wodurch wir nun sogar noch die Möglichkeit auf Rang drei aufrechterhalten."

TuS Mayen - SV Anadolu Koblenz 2:1 (1:0)

TuS Mayen: Wielpütz - Öztürk, Gilles, Krechel, Schneider, Kohlhaas, Flies (80. Müllen), Dido (63. Hanioui), Amedov, Leidenbach (90.+3 Anheier), Johann (71. Müller).

SV Anadolu Koblenz: Pacarada - Golz, Karaman, Jusufi, Tamur (58. Ramovic), Sari (89. Yücel), Mamuti, Hetko, Aga (76. Aziza), Karalalek, Faljic (31. Onbasi., 68. Gutendorf-Uslu)

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein).

Zuschauer: 131.

Tore: 1:0 Marlon Leidenbach (24.), 1:1 Hüseyin Karalalek (61.), 2:1 Walid Hanioui (85.).