Heimspiel gegen HSV Neuwied
Marvin Schulzki bleibt im Liebshausener Kasten
Stürmer Florian Heyer (rotes Trikot) steht der SG Liebshausen am Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht HSV Neuwied
Stürmer Florian Heyer (rotes Trikot) steht der SG Liebshausen am Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht HSV Neuwied nicht zur Verfügung, Heyer (drei Saisontore) ist in den Flitterwochen.
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Bereits um 14.15 Uhr rollt am Sonntag in Liebshausen der Ball, die Hunsrück-SG trifft dann auf Schlusslicht HSV Neuwied und setzt auf die gleiche Torwart-Lösung wie vor einer Woche im Derby in Emmelshausen.

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Das wird eine wichtige Woche für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellenzehnte (elf Punkte) empfängt am Sonntag bereits um 14.15 Uhr in Liebshausen das Schlusslicht HSV Neuwied (16. Platz/6 Punkte). Sieben Tage später gastieren die Hunsrücker dann beim Drittletzten SV Binningen (14.
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