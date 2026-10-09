Bereits um 14.15 Uhr rollt am Sonntag in Liebshausen der Ball, die Hunsrück-SG trifft dann auf Schlusslicht HSV Neuwied und setzt auf die gleiche Torwart-Lösung wie vor einer Woche im Derby in Emmelshausen.
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Das wird eine wichtige Woche für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellenzehnte (elf Punkte) empfängt am Sonntag bereits um 14.15 Uhr in Liebshausen das Schlusslicht HSV Neuwied (16. Platz/6 Punkte). Sieben Tage später gastieren die Hunsrücker dann beim Drittletzten SV Binningen (14.