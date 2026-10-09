Heimspiel gegen HSV Neuwied Marvin Schulzki bleibt im Liebshausener Kasten Michael Bongard 09.10.2026, 12:18 Uhr

i Stürmer Florian Heyer (rotes Trikot) steht der SG Liebshausen am Sonntag (14.15 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht HSV Neuwied nicht zur Verfügung, Heyer (drei Saisontore) ist in den Flitterwochen. hjs-Foto

Bereits um 14.15 Uhr rollt am Sonntag in Liebshausen der Ball, die Hunsrück-SG trifft dann auf Schlusslicht HSV Neuwied und setzt auf die gleiche Torwart-Lösung wie vor einer Woche im Derby in Emmelshausen.

Das wird eine wichtige Woche für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellenzehnte (elf Punkte) empfängt am Sonntag bereits um 14.15 Uhr in Liebshausen das Schlusslicht HSV Neuwied (16. Platz/6 Punkte). Sieben Tage später gastieren die Hunsrücker dann beim Drittletzten SV Binningen (14.







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