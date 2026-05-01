Transfers beim FCEK II Marcel Miller zurück, Marian Kunz nach Morbach Michael Bongard 01.05.2026, 16:26 Uhr

i Marian Kunz verlässt den FC Emmelshausen-Karbach im Sommer: Der 20-jährige Rechtsverteidiger wechselt zum Rheinlandligisten FV Morbach. B&P Schmitt

Das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga Mitte könnte noch mal richtig an Fahrt aufnehmen, wenn der Tabellensiebte SG Mörschbach den Tabellenführer SV Untermosel schlägt. Personelle Neuigkeiten gibt es beim FC Emmelshausen-Karbach II.

So ist der Stand der Dinge beim Rhein-Hunsrück-Trio Emmelshausen-Karbach II, Mörschbach und Viertäler Oberwesel vor dem 27. und somit viertletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte:TuS Ahbach – FC Emmelshausen-Karbach II (Sa., 19.45 Uhr, in Leudersdorf).







Artikel teilen

Artikel teilen