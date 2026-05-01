Das Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga Mitte könnte noch mal richtig an Fahrt aufnehmen, wenn der Tabellensiebte SG Mörschbach den Tabellenführer SV Untermosel schlägt. Personelle Neuigkeiten gibt es beim FC Emmelshausen-Karbach II.
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So ist der Stand der Dinge beim Rhein-Hunsrück-Trio Emmelshausen-Karbach II, Mörschbach und Viertäler Oberwesel vor dem 27. und somit viertletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte:TuS Ahbach – FC Emmelshausen-Karbach II (Sa., 19.45 Uhr, in Leudersdorf).