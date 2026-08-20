2:1 für FCEK II gegen Rübenach
Marcel Miller wird gegen Ex-Klub zum Matchwinner
Ausgerechnet Marcel Miller (in Weiß) wurde gegen seinen Ex-Klub FV Rübenach (mit Kevin Schenk, der nach 34 Minuten mit einer Obe
Ausgerechnet Marcel Miller (in Weiß) wurde gegen seinen Ex-Klub FV Rübenach (mit Kevin Schenk, der nach 34 Minuten mit einer Oberschenkelblessur raus musste) zum Matchwinner für den FC Emmelshausen-Karbach II: Miller holte den Elfmeter raus und verwandelte den Strafstoß in der 88. Minute zum 2:1-Siegtreffer.
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Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Bezirksliga Mitte hat der FC Emmelshausen-Karbach II nach einem Platz- und Wetterchaos den FV Rübenach mit 2:1 geschlagen. Der Ex-Rübenacher Marcel Miller avancierte zum Matchwinner für die Vorderhunsrücker.

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Der FC Emmelshausen-Karbach II hat zum Auftakt des dritten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Mitte (restliche Partien am Samstag und Sonntag) mit 2:1 (0:1) in Karbach gegen den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach gewonnen. Ausgerechnet Marcel Miller, im Sommer von Rübenach zum FCEK II gewechselt war, erzielte per Foulelfmeter in der 88.
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