2:1 für FCEK II gegen Rübenach Marcel Miller wird gegen Ex-Klub zum Matchwinner Michael Bongard 20.08.2026, 10:48 Uhr

i Ausgerechnet Marcel Miller (in Weiß) wurde gegen seinen Ex-Klub FV Rübenach (mit Kevin Schenk, der nach 34 Minuten mit einer Oberschenkelblessur raus musste) zum Matchwinner für den FC Emmelshausen-Karbach II: Miller holte den Elfmeter raus und verwandelte den Strafstoß in der 88. Minute zum 2:1-Siegtreffer. hjs-Foto

Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Bezirksliga Mitte hat der FC Emmelshausen-Karbach II nach einem Platz- und Wetterchaos den FV Rübenach mit 2:1 geschlagen. Der Ex-Rübenacher Marcel Miller avancierte zum Matchwinner für die Vorderhunsrücker.

Der FC Emmelshausen-Karbach II hat zum Auftakt des dritten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Mitte (restliche Partien am Samstag und Sonntag) mit 2:1 (0:1) in Karbach gegen den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach gewonnen. Ausgerechnet Marcel Miller, im Sommer von Rübenach zum FCEK II gewechselt war, erzielte per Foulelfmeter in der 88.







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