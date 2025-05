Für die SG Maifeld-Elztal steigt vorerst der letzte Auftritt in der Bezirksliga. Bei der SG Argenthal möchte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Fischer mit Anstand in die Kreisliga A verabschieden.

Ziemlich genau neun Jahre ist es her, dass der SV Gering-Kollig als überlegener Meister der Fußball-Kreisliga A in die Bezirksliga Mitte aufstieg. Einiges hat sich seither verändert, Spieler und Trainer kamen und gingen. Einige Konstante blieben. Mittlerweile firmiert die Mannschaft als SG Maifeld-Elztal und muss nun den Gang zurück ins Kreisoberhaus antreten. Das Auswärtsspiel am Samstag (17.30 Uhr, Rasenplatz in Liebshausen) bei der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen ist der vorerst letzte Auftritt auf Bezirksebene für die Maifelder.

„Unterm Strich steht der Abstieg und ich will gar nichts schönreden. Aber man muss sicherlich die Saison richtig einordnen und analysieren“, sagt Maifeld-Trainer Daniel Fischer, der die Geschicke auch in der nächsten Saison leiten wird. „Wir wollen uns jetzt mit Anstand verabschieden, den viertletzten Platz halten und unsere Serie nicht reißen lassen“, erklärt Fischer.

Neben Trainer Fischer machen auch die meisten Spieler weiter

Fünf Spiele haben die Maifelder zuletzt nicht verloren, vier davon gewonnen. „Dass es am Ende nicht gereicht hat, liegt auch daran, dass wir sechs, sieben Spiele hatten, bei denen wir hätten punkten müssen. In Überzahl mit einer Führung gegen Oberzissen am dritten Spieltag. Gegen Mayen, als uns der Siegtreffer in der Nachspielzeit aberkannt wurde. Oder gegen Boppard. Wir waren zweimal besser und haben nur einen Punkt geholt. So etwas kommt dann zusammen. Und natürlich hat uns auch etwas ein echter Mittelstürmer gefehlt“, fasst Fischer zusammen. „Zudem wollten wir einen mehr fußballerischen Ansatz. Das birgt Risiken und die Ergebnisse passen nicht immer. Aber der Weg ist der Richtige, davon sind wir nach wie vor alle überzeugt. Diese Mannschaft hat noch Potenzial, wie zuletzt gesehen.“

Nun werden in Nico Steinbach und Luca Gersabeck zwei Spieler ihre Laufbahn beenden. Leon Steffen geht berufsbedingt in die Reservemannschaft. Fünf Neue sind bereits fix. Keeper Aaron Krämer , Yannik Schneider (beide Ettringen), Noah Ostrominski, Fynn Hiester (beide Mosel Löf) und Tim Arenz (JFV Schieferland) wechseln auf die Alm. „Alle fünf haben Talent und passen charakterlich zu uns, kommen ja teilweise aus der eigenen Jugend. Wir wollen an die Platzierung keine großen Erwartungen stellen. Es ist wichtig, dass man in der A-Klasse nach dieser Saison einen guten Start erwischt. Da ist alles eng zusammen. Und vor allem wollen wir die Mannschaft weiter entwickeln“, sagt Fischer.