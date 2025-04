In der Fußball-Bezirksliga Mitte gastiert die SG Maifeld-Elztal am Sonntag (15 Uhr) bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich II. Eine Partie zweier Teams, die acht Spieltage vor Saisonende mit dem Rücken zur Wand stehen. Elf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer haben die Maifelder, zwölf die Mülheimer Reserve.

„Die Geschichte beider Teams in dieser Spielzeit verläuft recht parallel“, findet Maifeld-Trainer Daniel Fischer. „Beide sind oft nahe dran, am Ende hat es aber zu oft eben nicht geklappt. Auf jeden Fall versuchen die Mülheim-Kärlicher im Saisonendspurt noch einmal alles. Das sieht man, wenn man sich den stets vollen Kader anschaut, da wird auch aus der Ersten verstärkt.“ Allerdings droht auch der SG-Reserve nach langen Jahren Bezirksliga der Sturz in die A-Klasse.

Jüngere sind gefordert, da Arrivierte fehlen

Bei seiner Mannschaft erkannte Fischer zuletzt schwindende Hoffnung. Die 0:3-Heimniederlage gegen den SV Weitersburg drückte die Stimmung weiter. „Man merkt einfach, dass die Köpfe nach unten gehen und viele sich Gedanken machen hinsichtlich der nächsten Saison. Aber dahingehend ist es wirklich wichtig, dass wir noch Erfolgserlebnisse schaffen“, sagt Fischer. Acht Gelegenheiten gibt es noch dafür.

Eines von nur zwei Erfolgserlebnissen in dieser Saison feierten die Maifelder im Hinspiel. Da setzte sich die Fischer-Elf mit 3:1 durch. „Und wenn wir das wiederholen wollen, müssen wir wirklich alles geben. Und vor allem in Sachen Einstellung wieder etwas draufpacken“, so Fischer. Und personell sind die Jüngeren gefordert. Denn einige arrivierte Kräfte werden fehlen: Niclas Lohn weilt in den USA für zwei Wochen, Martin Steffes-Holländer ist privat verhindert, Leon Becker-Plein fehlt berufsbedingt. Und die zuletzt angeschlagen ausgewechselten Matthias Thelen, René Durben und Johannes Meißner sind allesamt fraglich.