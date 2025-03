Der FV Rübenach hat nach zwei Niederlagen die Wende nach der Winterpause geschafft. Für die SG Maifeld-Elztal bedeutet das 1:3 einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der Bezirksliga.

Am Ende war es der erwartete Erfolg des Tabellenzweiten beim Abstiegskandidaten der Fußball-Bezirksliga Mitte: Mit 3:1 (1:0) setzte sich der FV Rübenach bei der SG Maifeld-Elztal durch. Über weite Strecken war die Partie auf dem schwierigen Geläuf der Elztaler Alm allerdings durchaus ausgeglichen.

„Die Mannschaft, die weniger Chancen braucht, hat dieses Spiel gewonnen. Und das ist dann auch der Unterschied zwischen einem Topteam und einer Mannschaft, die unten drin steht. Uns geht weiter die Effektivität ab“, meinte Maifelds Coach Daniel Fischer.

„Ablauf und Ergebnis sind für uns absolut in Ordnung.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

FVR-Trainer Benedikt Lauer war derweil zufrieden: „Uns war eigentlich klar, dass nicht viele Tore fallen werden. Die Maifelder haben ihre Spiele nie mit mehr als zwei Toren Differenz verloren. Von daher sind Ablauf und Ergebnis für uns absolut in Ordnung.“

Die Hausherren starteten gut in das Spiel und hatten nach zehn Minuten durch Nico Steinbach nach Pass von Yannik Idczak die erste Gelegenheit, die aber knapp verpasst wurde. Auf der Gegenseite führte die erste Torannäherung direkt zum 1:0 für Rübenach. Antonio Fejza flankte auf Marvin Geissen am zweiten Pfosten. Geissen, erst Anfang der Woche 20 Jahre alt geworden, zeigte sich handlungsschneller als Gegenspieler Idczak (13.).

Marvin Geissen ist erneut zur Stelle

Danach bestimmten viele Zweikämpfe die Partie, Chancen blieben lange aus. Jonas Hemgesberg schlug in aussichtsreicher Position ein Luftloch (32.). Der FVR traf mit dem Pausenpfiff die Querlatte.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie der erste Durchgang. Maifeld war bemüht, Rübenach aber konsequenter und am Ende wieder mit Geissen. In der 53. Minute parierte Florian Geisler einen Schussversuch zunächst gut, in Flippermanier ging der abspringende Ball durch den Strafraum und kam letztlich zu Geissen, der zum 2:0 für die Gäste einschob.

Spiel gegen Boppard ist für die SG „ein Endspiel“

Die Maifelder gaben sich nicht auf und kamen zu mehreren Halbchancen, zu mehr aber auch nicht. Der FVR brachte Konsequenz auch von der Bank. Die eingewechselten Alexander Ronneburg und Jason Weber fuhren einen Konter, den Weber zum 3:0 abschloss (86).

Zu spät kam das Maifelder 1:3 in der Nachspielzeit durch Matthias Thelen nach Balleroberung von Leon Becker-Plein. Zeit zum Hadern haben die Maifelder keine. Schon am Mittwoch (20 Uhr) kommt es auf der Alm zum Kellerduell mit dem SSV Boppard. „Wenn wir noch eine Rolle spielen wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Man kann es durchaus als Endspiel betiteln“, macht Fischer deutlich.

SG Maifeld: Geisler – Idczak, Fasel, Durben (60. Becker-Plein), Amling, Steinbach (90.+3 Kröpfl), Weidle (90.+3 Ektilah), Thelen, Hemgesberg (76. Steffens), Lohn, Max (72. Düllberg). FV Rübenach: Oost – Lauer, Stenz, Klöckner, Schenk, Miller (73. Juranovic), Smyrek (90.+3 Frohn), Tillmanns, Reinhardt (73. Weber), Fejza (79. Ronneburg), Geissen (89. Burg).