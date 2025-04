DIe Hoffnungen der SG Maifeld-Elztal auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte schwinden weiter, während der SV Weitersburg sich nach oben orientieren kann. Auf der Elztaler Alm setzten sich Weitersburger mit 3:0 (2:0) souverän durch.

„Es war genau in dieser Höhe auch sehr verdient“, befand SV-Trainer David Koca in seiner ersten Reaktion. Und die Gegenseite stimmte zu. „Eine verdiente Niederlage, weil wir nicht am Limit gespielt haben. Einstellungstechnisch war das nicht genug gegen eine Weitersburger Mannschaft, die nicht so viel Lust auf dieses Spiel hatte“, meinte der Maifelder Trainer Daniel Fischer.

Das, was Fischer als fehlende Lust erkannte, war von Weitersburger Seite wohl mehr den Verhältnissen auf dem Maifeld geschuldet. „Wir haben uns bewusst angepasst in unserer Spielweise. Der Platz ist schlecht, dazu der extreme Wind. Lange Bälle waren die Devise und erst 30 Meter vor dem Tor wollten wir es spielerisch machen“, erklärte Koca.

Görtz und Rudenko sorgen für 2:0-Pausenstand

Insgesamt fürte dies zu wenig Torraumszenen. Die Gastgeber hatten die erste Chance nach 25 Minuten. Jonas Hemgesberg bediente Johannes Max, dessen Schussversuch von einem Weitersburger von der Linie gekratzt wurde. Auf der anderen Seite waren die Gäste kompromisslos. Nach einem Maifelder Abstoß kam der Ball postwendend zurück. Nach zwei Pässen schloss Christian Görtz zum 1:0 ab (28.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte die SG bereits verletzungsbedingt wechseln müssen wegen einer Zerrung bei Matthias Thelen. Nur drei Minuten nach dem Rückstand musste ein zweites Mal gewechselt werden, aufgrund einer Bänderverletzung bei René Durben. Vor der Halbzeit legte Weitersburg dann nach. Nach Kombination über die linke Seite traf Roman Rudenko aus 18 Metern (42.).

„Diesen Vorsprung haben wir wirklich sehr souverän runtergespielt“, lobte Koca das Spiel seiner Elf nach der Pause. Maifeld war bemüht, aber nie zwingend und musste noch das 0:3 hinnehmen. Oscar Mers fiel im Sechzehner, dem gut aufgelegten Görtz wurde der Elfer überlassen – 3:0 (62.). Eine negative Randnotiz bei den Gastgebern gab es noch. Jonas Klück war nach 67 Minuten der dritte verletzte Akteur, der vorzeitig vom Platz musste. Positive Randnotiz bei den Gästen: Nach sechsmonatiger Verletzungszeit feierte Kapitän Orangel Köhler in den Schlussminuten sein Comeback. „Und das wiegt dann fast noch mehr als der Sieg“, freute sich Koca.

SG Maifel-Elztal – SV Weitersburg 0:3 (0:2)

SG Maifeld: Geisler – Idczak, Durben (31. Meißner), Klück (67. Düllberg), Birnstock (58. Steffes-Holländer), Weidle, Thelen (15. L. Gersabeck), Hemgesberg, Lohn, Max (80. Ektilah), Becker-Plein.

SV Weitersburg: Strobel – Rudenko (85.), Görtz (70. Noß), Harmash (20. Mers), Lebert (55. Jösch), Köhler, Berg, Küstermann, Lauer, Christ (72. Schmidt), Knop.

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Leon Boos (Sohren).

Tore: 0:1 Christian Görtz (32.), 0:2 Roman Rudenko (42.), 0:3 Görtz (62., Foulelfmeter).