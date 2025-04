Bei der SG Maifeld-Elztal reihen sich die frustrierend verlaufenden Partien aneinander und der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga-Mitte rückt in immer weitere Ferne. Am Samstag (17.30 Uhr) auf der Elztaler Alm in Gering-Kolloge besteht die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis. Gegen den SV Weitersburg ist die Elf von Trainer Daniel Fischer aber klarer Außenseiter.

Es passte wieder einmal ins Bild. Über 55 Minuten spielten die Maifelder beim erstarkten TSV Emmelshausen gut mit, ein – zumindest fragwürdiger – Elfmeterpfiff brachte die Fischer-Elf aus dem Konzept und auf die Verliererstraße. Nach der Niederlage sind es nun zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Der Klassenverbleib war dieser Tage kein Thema mehr, zumindest haben wir nicht drüber gesprochen. Die Tür ist aber noch nicht geschlossen“, sagt Fischer und führt aus: „Ich kann mich nach zwei Saisonsiegen auch nicht hinstellen und sagen, dass wir nun eine Serie starten oder wie viele Punkte wir wo benötigen. Es geht ganz einfach darum, dass wir so viele Erfolgserlebnisse wie möglich schaffen. Auch schon im Hinblick auf die nächste Saison. “ Und noch etwas liegt Fischer am Herzen für die kommenden Wochen: „Die Quantität im Training ist gut, die Qualität aber nicht. Und wir wollen uns ja weiter entwickeln, egal, wo wir dann spielen. Das muss also bessr werden“, fordert Fischer.

In jedem Fall werde ich es nicht akzeptieren, dass wir diese Saison austrudeln lassen. Das würde dem Ganzen hier nicht gerecht werden .

Maifelds Trainer Daniel Fischer

Gegner Weitersburg ist weit weg von dieser Art Problemen. Nach dem Heimsieg zuletzt gegen Anadolu ist man sogar in Schlagdistanz zu Platz drei, könnte diesen mit einem Sieg auf der Alm, zumindest über Nacht, übernehmen. „Weitersburg hat uns im Hinspiel beim 3:1 klar dominiert. Eine Mannschaft, die wirklich viel Druck macht“, hat Fischer Respekt. Fehlen werden den Maifeldern die Defensivkräfte Ludwig Amling und Johannes Meißner. „In jedem Fall werde ich es nicht akzeptieren, dass wir diese Saison austrudeln lassen. Das würde dem Ganzen hier nicht gerecht werden. Dafür werde ich sorgen“, verspricht Fischer.