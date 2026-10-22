FVR gastiert auf der Alm Maifeld setzt gegen Rübenach auf Sturm und Nässe Lutz Klattenberg 22.10.2026, 13:56 Uhr

i Beim 0:3 in Weitersburg (gelbe Trikots) sah der Maifeld-Elztaler Trainer Daniel Fischer schon Fortschritte bei seiner Mannschaft – nun empfängt die SG auf der Alm den FV Rübenach. Wolfgang Heil

Bevor der FV Rübenach im Spitzenspiel den FC Metternich empfängt, muss er die Aufgabe bei der SG Maifeld-Elztal meistern – aber auf der Alm ist es stürmisch und nasskalt.

Es wird stürmisch und nasskalt auf der Elztaler Alm, wenn die SG Maifeld-Elztal am Freitagabend (19.30 Uhr) den FV Rübenach empfängt. Bedingungen, die vielleicht eher den Gastgebern, die nun sechs Spiele der Fußball-Bezirksliga Mitte in Folge verloren haben, zusprechen sollten und schon für so einige Überraschungen gesorgt haben.







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