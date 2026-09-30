Duell der Krisen-Aufsteiger
Maifeld muss in Koblenz erneut improvisieren
Maifelds Trainer Daniel Fischer plagen seit Wochen extreme Personalsorgen.
Maifelds Trainer Daniel Fischer plagen seit Wochen extreme Personalsorgen.
Jörg Niebergall

Mit vier Niederlagen am Stück legte die SG Maifeld-Elztal zuletzt eine Negativserie hin. Insbesondere die Ausfälle in der Abwehr bereiten Trainer Daniel Fischer vor der Partie bei der Oberliga-Reserve von Koblenz wieder Sorgen. 

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Nach vier Niederlagen in Folge in der Bezirksliga Mitte geht es für die SG Maifeld-Elztal am Donnerstagabend (20.30 Uhr) mit dem Gastspiel auf dem Koblenzer Oberwerth weiter. Die Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz empfängt die Maifelder und blickt auf eine ähnliche Durststrecke in den vorangegangenen Wochen zurück.
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