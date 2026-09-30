Duell der Krisen-Aufsteiger Maifeld muss in Koblenz erneut improvisieren Lutz Klattenberg 30.09.2026, 10:09 Uhr

i Maifelds Trainer Daniel Fischer plagen seit Wochen extreme Personalsorgen. Jörg Niebergall

Mit vier Niederlagen am Stück legte die SG Maifeld-Elztal zuletzt eine Negativserie hin. Insbesondere die Ausfälle in der Abwehr bereiten Trainer Daniel Fischer vor der Partie bei der Oberliga-Reserve von Koblenz wieder Sorgen.

Nach vier Niederlagen in Folge in der Bezirksliga Mitte geht es für die SG Maifeld-Elztal am Donnerstagabend (20.30 Uhr) mit dem Gastspiel auf dem Koblenzer Oberwerth weiter. Die Oberligareserve des FC Rot-Weiss Koblenz empfängt die Maifelder und blickt auf eine ähnliche Durststrecke in den vorangegangenen Wochen zurück.







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