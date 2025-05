Die Hoffnung auf den Klassenverbleib lebt weiter bei der SG Maifeld-Elztal. Denn in Kobern-Gondorf ist den Maifeldern eine Überraschung gelungen.

Die SG Maifeld-Elztal überzeugt in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter mit einem starken Endspurt. Beim Tabellendritten SV Untermosel gelang der Mannschaft von Trainer Daniel Fischer in Kobern-Gondorf beim 2:0 (1:0) der vierte Erfolg in Serie.

„In der Hinrunde haben wir so viele Spiele am Ende verloren. Wir machen gar nicht viel anders oder besser, es sind nur Kleinigkeiten. Aber sicherlich war es auch verdient. Eine Top-Leistung vom ersten bis zum 16. Spieler und tolle Unterstützung von den eigenen Zuschauern“, freute sich Fischer.

„Wir haben uns viel vorgenommen, aber die Energie war irgendwie nicht da .“

Stefan Ostkamp, Trainer des SV Untermosel

Auf der Gegenseite war man merklich unzufrieden über die Vorstellung, konnte diese aber auch ganz gut abstreifen. „Keinen Vorwurf an die Mannschaft. In einer grandiosen Saison war dies vermutlich eines oder das schlechteste Spiel. Wir haben uns viel vorgenommen, aber die Energie war irgendwie nicht da“, befand Untermosels Coach Stefan Ostkamp.

Ein paar kurzfristige Umstellungen in der Viererkette der Gastgeber waren nötig, sollten aber nicht als Entschuldigung herhalten, denn technische Fehler zogen sich durch alle Mannschaftsteile. Die Maifelder hatten die ersten Torannäherungen. In der sechsten Minute setzte Aaron Weidle einen Eckball auf die Latte. Wenig später scheiterte Niclas Lohn per Kopf nach Flanke von Jonas Hemgesberg nur knapp.

Abgefälschter Ball bringt Maifelder in Front

Die Hausherren hatten nicht viel zu verzeichnen. Maifeld-Keeper Marc Schweitzer musste nur in der 25. Minute beherzt eingreifen. Die Maifelder Führung ergab sich erst eine Minute vor der Halbzeit. Nach Ablage von Lohn fackelte Jan Düllberg nicht lange, schloss mit dem schwächeren linken Fuß ab und hatte Glück, dass Luca Brücken den Ball noch irritierend ins kurze Eck abfälschte.

Das Trainerduo Ostkamp und Tobias Wirtz reagierte, wechselte gleich vierfach zur Pause, und das hatte einen Effekt. Die ersten zehn Minuten nach der Pause gehörten den Gastgebern. Besnik Alijaj hatte in der 50. Minute auch die Großchance, scheiterte aus vier Metern aber am stark reagierenden Schweitzer. Nur drei Minuten später war Schweitzer ein weiteres Mal zur Stelle. Das war es dann aber auch schon mit den Gastgebern, Maifeld bekam das Spiel wieder in den Griff.

i Matthias Thelen und die SG Maifeld-Elztal freuten sich über einen 2:0-Erfolg beim SV Untermosel. Maximilian Mohr

Nach schöner Ballmitnahme von Nico Steinbach hatte Düllberg die Chance zum 2:0 (58.), verpasste aber knapp. Die Vorentscheidung ließ auf sich warten, sie fiel dann in der 78. Minute: Steinbach legte vor und Jonas Hemgesberg schloss stark zum 2:0 ins lange Eck ab. Fast wäre Leon Becker-Plein noch das 3:0 gelungen. Kurz vor dem Ende ging sein Schussversuch aber an die Unterkante der Latte.

„Nochmal Riesenrespekt vor meiner Mannschaft. Ich will weiter nicht über den Klassenverbleib sprechen. Ich bin aktuell einfach stolz, dass wir uns so präsentieren“, meinte Fischer. „Glückwunsch an die Maifelder. Sie waren heute besser. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es aber nicht umsetzen können. Platz drei ist schon noch unser Ziel, und dafür wollen wir noch drei gute Spiele liefern“, sagte Ostkamp.

SV Untermosel – SG Maifeld-Elztal 0:2 (0:1)

P. Dötsch – J. Dötsch, Brücken, Perscheid (S. Dötsch), Rastelica (46. Kaluza), Höfer (75. Otto), Scherr, Schneider, C. Dötsch, Brunner (46. Alijaj), Neisius (46. Dupont). SG Maifeld-Elztal: Schweitzer – Idczak, Meißner, Fasel, Durben (81. Steffes-Holländer), Klück, Weidle (51. Steinbach), Hemgesberg (90.+2 Thelen), Lohn, Düllberg (66. Becker-Plein), Max (90.+4 Steffens). Schiedsrichter: Matthias Vogel (Scheuerfeld). Zuschauer: 115. Tore: 0:1 Luca Brücken (44., Eigentor), 0:2 Jonas Hemgesberg (75.).