Und plötzlich ist die Chance auf den Klassenverbleib doch wieder gegeben. Die SG Maifeld-Elztal war in der Fußball-Bezirksliga Mitte bereits abgeschrieben. Drei Siege in Folge haben die Situation vor dem schweren Auswärtsspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) beim SV Untermosel jedoch verändert.

Der Maifelder Coach Daniel Fischer betrachtet die Ausgangslage vor den drei verbleibenden Spielen aber gewohnt nüchtern. „Die Situation war eigentlich hoffnungslos. Nun haben die Siege die Frage aufgebracht, ob doch noch was geht. Wir haben es in dieser Woche wirklich nicht thematisiert. Wir haben ein ganz schweres Auswärtsspiel vor der Brust.“

Im Hinspiel erreichten die Maifelder ein 0:0

Darauf soll allein der Fokus liegen. Beim Tabellendritten ist die sportliche Herausforderung groß. „Kobern steht absolut zu Recht dort, wo sie stehen. Die haben eine gute Mischung aus Mentalität und Qualität und zählen wirklich zu den besten Teams dieser Liga“, sagt Fischer. Und doch gelang den Maifeldern im Hinspiel beim 0:0 ein Punktgewinn. „Das waren ganz andere Vorzeichen. Winter auf unserer Alm. Das zeigt eigentlich nur, dass Kobern auch in der Lage ist, sich anzupassen. Wir wissen aber, dass wir nicht passiv sein dürfen, denn sonst spielen sie uns auseinander.“

Personell gibt es bei den Maifeldern einige Fragezeichen. Im Tor wird Mark Schweitzer den verletzten Florian Geisler ersetzen. Vielleicht ein gutes Omen. Auch im Hinspiel stand Schweitzer zwischen den Pfosten und musste nicht hinter sich greifen. Luca Gersabeck fehlt berufsbedingt. Der Einsatz von Matthias Thelen (Leiste) und Jan Fasel (Zahn-OP) ist fraglich.

„Das Gute ist, dass es bei keinem unserer Spieler einen Unterschied macht, ob wir nächstes Jahr in der A-Klasse oder weiter in der Bezirksliga spielen. Das zeigt auch den Charakter in der Mannschaft.“

Daniel Fischer, Trainer der SG Maifeld-Elztal

„Das Gute ist, dass es bei keinem unserer Spieler einen Unterschied macht, ob wir nächstes Jahr in der A-Klasse oder weiter in der Bezirksliga spielen. Das zeigt auch den Charakter in der Mannschaft“, berichtet Fischer, der doch noch kurz auf die Konkurrenz schaut. „Wenn es am letzten Spieltag eine theoretische Chance gibt, dann werden wir alles versuchen. Dahin zu kommen, wird aber schwer, wenn man sieht, was Mülheim II derzeit so macht.“