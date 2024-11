Drei wichtige Heimspiele Maifeld-Elztal legt gegen Argenthal los Lutz Klattenberg 14.11.2024, 12:02 Uhr

i Viermal in Folge hat es die SG Maifeld-Elztal nicht geschafft, den Ball ins Tor zu befördern. Ob's im Heimspiel gegen Argenthal klappt? dpa

Die kommenden acht Tage sind für die SG Maifeld-Elztal enorm wichtig - in drei Heimspielen geht es um entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Drei Heimspiele in acht Tagen warten auf die SG Maifeld-Elztal in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Die Maifelder müssen als Tabellenvorletzter punkten, um nicht schon zu Rückrundenbeginn den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. An diesem Freitagabend (20 Uhr) ist die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen erster Gegner auf der Elztaler Alm.

