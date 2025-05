Am Samstag (17.30 Uhr) ist die Elztaler Alm in Gering Schauplatz eines Derbys, welches viel Spannung beinhaltet und zwei der formstärksten Teams der Fußball-Bezirksliga Mitte zu bieten hat. Die SG Maifeld-Elztal erwartet den TuS Mayen. Für die Gastgeber geht es dabei darum, sich die Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten. Die Mayener, punktbeste Rückrundenmannschaft, können noch bis auf Platz drei vorrücken.

Vier Spiele in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Fischer zuletzt gewinnen. Der TuS Mayen ist sogar seit fünf Spielen unbezwungen, gewann dabei auch vier Mal. Auch ist es das vierte Bezirksligaduell der beiden Nachbarn in den vergangenen beiden gemeinsamen Bezirksligajahren. Zwei TuS-Erfolge und ein Remis stehen dabei zu Buche.

„Zunächst einmal ist unser Ziel ganz simpel. Wir wollen Fußballspiele gewinnen. Dann natürlich sehr gerne dazu gegen den TuS Mayen, das ist uns bekanntlich noch nicht gelungen.“

Maifeld-Elztals Trainer Daniel Fischer

„Zunächst einmal ist unser Ziel ganz simpel. Wir wollen Fußballspiele gewinnen. Dann natürlich sehr gerne dazu gegen den TuS Mayen, das ist uns bekanntlich noch nicht gelungen“, sagt Fischer. Natürlich steckt dahinter auch noch mehr, denn die Maifelder haben bei zwei ausstehenden Partien drei Zähler Rückstand auf die SG 2000 Mülheim-Kärlich II. „Jeder kann die Tabelle lesen, und wir wollen uns die Chance am letzten Spieltag auch erhalten. Aber das Thema darf man auch nicht zu hochhängen. Wir dürfen nicht zu enttäuscht sein, wenn es nicht reicht und eine unrealistische Erwartungshaltung aufbauen. Niemand hat an diese Chance überhaupt noch geglaubt. Und sehr sicher müssen wir gegen Mayen und in Argenthal gewinnen, und dann kann es doch nicht reichen. Also: Voller Fokus auf das Derby. Die Mannschaft hat sich dieses Spiel und eine schöne Kulisse absolut verdient“, beschreibt Fischer.

Personell gibt es wenig Veränderungen. Voraussichtlich wird Keeper Florian Geisler auch gegen den TuS nicht wieder ins Tor zurückkehren und durch Dennis Otto ersetzt. Luca Gersabeck fehlt urlaubsbedingt, der Einsatz von René Durben ist fraglich.

„Wir würden uns zwar freuen, auch in der kommenden Saison das Derby gegen Maifeld-Elztal zu haben, allerdings wollen wir uns am Ende von der Konkurrenz nichts nachsagen lassen.“

Mayens Trainer Marc Steil

Derweil sagt der Mayener Trainer Marc Steil: „Wir würden uns zwar freuen, auch in der kommenden Saison das Derby gegen Maifeld-Elztal zu haben, allerdings wollen wir uns am Ende von der Konkurrenz nichts nachsagen lassen. Zudem haben wir eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage zu verteidigen und noch die Chance, unter die ersten Fünf der Liga zu kommen. Mit Blick auf unseren miserablen Saisonstart wäre das ein versöhnlicher Saisonabschluss.“

Trotz der auf dem Papier deutlichen Favoritenrolle rechnet Steil auf der Elztaler Alm aber mit einem engen Duell: „Letzte Saison haben wir jeweils nur mit einem Tor Unterschied gewonnen, im Hinspiel gab es ein torloses Unentschieden. Es waren also immer knappe und hart umkämpfte Partien. Hinzu kommt, dass sich auf der Alm schon im Vorjahr 400 Zuschauer das Derby ansehen wollten, obwohl es da eigentlich um nichts mehr ging. Am Samstagabend rechne ich also mindestens mit einer ähnlichen Kulisse.“

Personell müssen die Gäste auf den weiterhin gesperrten Josip Bilac und den in den Flitterwochen befindlichen Walid Hanioui verzichten. Tim Krechel ist zudem angeschlagen, wird sich aber laut Steil das Derby kaum nehmen lassen. Zudem gibt der TuS Mayen einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt: Der 23 Jahre alte Simon Scheid wechselt vom TSV Emmelshausen in die Eifel.