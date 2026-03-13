Im Duell der Bezirksliga trifft der abstiegsgefährdete Aufsteiger SG Westum auf den FC Metternich, der zuletzt mit einem 7:3-Sieg und einer überraschenden 0:2-Niederlage aufhorchen ließ. Derweil hört SG-Trainer Tomas Lopez im Sommer auf
Eine enorm schwierige Auswärtsaufgabe steht für die SG Westum/Löhndorf vor der Tür. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) spielt der abstiegsgefährdete Aufsteiger beim FC Metternich, der aktuell allerdings einer Wundertüte gleicht. Für Trainer Tomas Lopez ist es das vorerst letzte Duell gegen Metternich.