Westums Trainer hört auf Lopez wünscht sich zum Abschied den Klassenverbleib Daniel Fischer 13.03.2026, 09:52 Uhr

i Tomas Lopez hört im Sommer als Trainer bei der SG Westum/Löhndorf auf. Zuvor möchte er mit seinem Team noch den Klassenverbleib in der Bezirksliga schaffen. Martin Gausmann

Im Duell der Bezirksliga trifft der abstiegsgefährdete Aufsteiger SG Westum auf den FC Metternich, der zuletzt mit einem 7:3-Sieg und einer überraschenden 0:2-Niederlage aufhorchen ließ. Derweil hört SG-Trainer Tomas Lopez im Sommer auf

Eine enorm schwierige Auswärtsaufgabe steht für die SG Westum/Löhndorf vor der Tür. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) spielt der abstiegsgefährdete Aufsteiger beim FC Metternich, der aktuell allerdings einer Wundertüte gleicht. Für Trainer Tomas Lopez ist es das vorerst letzte Duell gegen Metternich.







