Ein bis zur letzten Sekunde spannendes Spitzenspiel haben die Zuschauer zwischen dem TuS Mayen und dem FC Metternich erlebt. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit.

Ein Hauch von Spitzenspiel ist im Mayener Nettetalstadion in der Luft gelegen: Im Duell der bisher noch verlustpunktfreien Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem TuS Mayen und dem FC Germania Metternich setzten sich die Hausherren in einem intensiven Spiel durch einen verwandelten Last-minute-Elfmeter mit 3:2 (2:0) durch und grüßen somit erstmalig vom Platz an der Sonne. Zuvor gelang den Gästen, die die erste Hälfte komplett verschliefen, in den zweiten 45 Minuten ein Comeback, welches jedoch durch Mayens Kapitän Marcel Löhr in der zweiten Minute der Nachspielzeit zunichtegemacht wurde.

i Mayener Jubel nach der frühen 1:0-Führung. Jörg Niebergall

Neben dem späten Siegtreffer gingen der TuS aber auch sehr früh in Front. Keine zwei Minuten waren absolviert, als Tim Krechel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den Ball im Metternicher Tor unterbrachte. Die Führung gab Mayen genügend Auftrieb, um den ersten Durchgang zu dominieren. Zwar fabrizierte der TuS keine Chancen im Minutentakt, dafür ließen die Eifeler der Germania aber gefühlt kaum Luft zum Atmen.

„Wir haben lange Zeit nicht stattgefunden, weil Mayen es aber auch sehr gut gemacht hat.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

Der TuS stellte früh zu und betrieb im Spiel gegen den Ball einen hohen Aufwand, der den FC dazu zwang, fast ausschließlich lange Bälle zu spielen. „Diese hat unser Defensivverbund dann auch allesamt wegverteidigt. Ich habe maximal eine halbe Metternicher Chance in der ersten Halbzeit gezählt", sagte der Mayener Trainer Marc Steil. Sein Gegenüber Leo de Sousa sah es ähnlich: „Wir haben lange Zeit nicht stattgefunden, weil Mayen es aber auch sehr gut gemacht hat.“

Das 2:0 nach rund einer halben Stunde fiel erneut nach einer Standardsituation: Dieses Mal war es ein Eckball, den Walid Hanioui in zwei Versuchen über die Linie drückte und so seiner Mannschaft zu einer komfortablen Pausenführung verhalf.

Fabien Fries bringt Metternich wieder heran

Nach dem Seitenwechsel blieb es beim sehr intensiven, aber weiter chancenarmen Spiel. Die Gäste konnten sich aus der Umklammerung des TuS mehr und mehr befreien, der Anschlusstreffer war aber einzig und allein der guten Schusstechnik von Fabien Fries zu verdanken, der einen Freistoß unhaltbar im Mayener Tor unterbrachte – zum 1:2 (74.).

Der FC roch nun seine Chance und wurde eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit belohnt. Wiederum nach einem Eckball landete der Ball bei Moritz Pies, der den mittlerweile nicht unverdienten Ausgleich besorgte. „Metternich wollte dann noch mehr und hat uns dadurch aber auch Räume geboten. Ich hatte trotz der verspielten Führung die Hoffnung, dass wir diesen Platz nutzen können, um doch noch den Siegtreffer zu erzielen", erzählte Steil – und er sollte damit recht behalten. Kristian Taskov steckte lang durch zu Hanioui, der mit hohem Tempo in den Metternicher Strafraum eindrang. Roman Wiese kam daraufhin den berühmten Schritt zu spät und brachte Hanioui zu Fall –-den Rest erledigte Kapitän Löhr. Während Steil den perfekten Saisonstart feiern konnte: „Besser hätten wir uns das kaum ausmalen können", schien auch Gästecoach Leo de Sousa nicht unzufrieden: „Aufgrund unserer Personalsituation war das bei einem starken Gegner eine sehr ordentliche Leistung. Einen Punkt hatten wir uns eigentlich verdient."

TuS Mayen - FC Metternich 3:2 (2:0)

TuS Mayen: Klein - T. Öztürk, Krechel, Löhr, Kohlhaas (78. Neumann), Taskov, Hanioui (90.+3 Müller), Dido, Feiler (80. Mol), K. Öztürk, Kuogjan.

FC Germania Metternich: Zerbe - Wans, Hankammer, Felber, Fries, Strazzeri (46. Heyer), Brittner (58. Wagner), Wiese, Trieb, Pies, Vogt (73. Seitz).

Schiedsrichter: Michael Kausch (Cochem).

Zuschauer: 196.

Tore: 1:0 Tim Krechel (2.), 2:0 Walid Hanioui (32.), 2:1 Fabien Fries (74.), 2:2 Moritz Pies (89.), 3:2 Marcel Löhr (90.+2 Foulelfmeter).