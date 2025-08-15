Am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gastiert der FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag bei einem Aufsteiger, der weitere Aufsteiger Viertäler Oberwesel hat Heimrecht am Sonntag gegen einen hoch gehandelten Gegner.

SG Westum/Löhndorf – FC Emmelshausen-Karbach II (So., 14.30 Uhr, in Löhndorf). In seinem ersten Heimspiel der Saison empfängt Aufsteiger SG Westum/Löhndorf die Oberliga-Reserve des neu fusionierten FC Emmelshausen-Karbach. Für Westums Trainer Tomas Lopez und sein Team wartet nach dem 0:1 zum Auftakt beim TuS Mayen nun eine der „größtmöglichen Herausforderungen in der Bezirksliga“. Für Lopez gehört der FCEK II nach der Fusion nicht mehr zu den Abstiegskandidaten, sondern viel eher zum Kreis der Favoriten um den Aufstieg. Lopez sah sich den 2:1-Auftaktsieg der Emmelshausen-Karbacher Reserve beim 2:1 gegen Oberwinter vor Ort an. „Spielerisch war das enorm stark. Ich weiß nicht, ob ich in der Bezirksliga schon einmal etwas Besseres gesehen habe“, zeigt sich der erfahrene Lopez beeindruckt.

Das Lob von Lopez lässt Uli Feldheiser erst einmal kalt. Der Co-Trainer des FCEK II sagt: „Man muss die Kirche im Dorf lassen, das Spiel gegen Oberwinter war gut, mehr aber auch nicht.“ Dass sein Kader durch die wöchentliche Oberliga-Unterstützung (gegen Oberwinter wirkten Marian Kunz, Ufuk Kömesögütlü, Julian Gasper, Jan Engels und Deniz Özcep mit) schon hohen Bezirksliga-Standard hat, weiß aber auch Feldheiser: „Natürlich haben wir dann eine gute Mannschaft. Aber man auch immer schauen: Wer kommt von oben, wie integrieren sich die Jungs, das ist immer noch ein Prozess, den wir jeden Sonntag bewältigen müssen. Bisher läuft das Zusammenspiel sehr gut. Es ist natürlich dann auch toll, so eine starke Bank zu haben.“ Gegen Oberwinter drehten Nikoll Suliq und Alex Auer mit ihren Jokertoren die Partie. In Westum beim Aufsteiger sollen für den FCEK II die nächsten drei Punkte her.

SG Viertäler Oberwesel – SV Weitersburg (So., 15 Uhr, in Oberwesel). Über 120 Minuten musste Aufsteiger Viertäler Oberwesel am Mittwoch in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim Koblenzer C-Klässler SV Pfaffendorf gehen, erst dann stand der 5:3-Sieg nach Verlängerung fest. „Das war so nicht geplant, wir haben den Gegner immer wieder zurückgeholt, auch weil wir zu leichtfertig mit unseren Torchancen umgegangen sind, dann dauert so ein Spiel unnötigerweise länger“, sagte Trainer Rafael Sousa, der nach einigen „schonungsbedingten“ Umstellungen selbst 120 Minuten als Spieler auf dem Platz stand. Durch das Weiterkommen hat Oberwesel nun am 27. August in Runde zwei ein Heimspiel gegen den amtierenden Rheinlandliga-Vizemeister SG Mülheim-Kärlich.

Am Sonntag steht nun erst einmal das erste Heimspiel nach der Bezirksliga-Rückkehr auf dem Programm, mit dem SV Weitersburg (5:1 gegen Mülheim-Kärlich II) macht direkt der erste Tabellenführer seine Aufwartung. Oberwesel ist gut mit einem 0:0 beim heimstarken SV Oberzissen gestartet. „Wir wollen das erste Heimspiel positiv gestalten“, will Sousa auf keinen Fall gegen die hoch gehandelten Weitersburger (in der Vorsaison Vierter) verlieren. Er wird seine Elf gegenüber dem Pokalspiel ordentlich umbauen. Sebastian Mitchard, Serhii Tumko, Jonas Strunk, Jonas Henzel und eventuell auch der in Oberzissen nach 18 Minuten angeschlagen ausgewechselte Chris Jäckel könnten in die Startformation rücken. Ins Tor kehrt Leonit Ademaj zurück. Der spielende Co-Trainer Fabio Aquila muss wegen muskulärer Problemen weiterhin passen. „In Oberwesel ist es immer unangenehm, so viel wissen wir. Wir schauen aber auf uns, fahren selbstbewusst dorthin und wollen die nächsten drei Punkte“, so die klare Ansage des Weitersburger Trainers David Koca.