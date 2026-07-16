Tests FCEK II und Liebshausen Lob für B-Ligist trotz 0:9, Peifer zufrieden trotz 2:5 Mirko Bernd 16.07.2026, 11:19 Uhr

i Daniel Römer (in Blau, hier beim 2:0-Testspielsieg gegen Rheinböllen um Matthias Pira) traf beim 2:5 in Hackenheim doppelt für Liebshausen. Christian Kiefer

Die Testgegner für die Hunsrücker Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II und SG Liebshausen waren sehr unterschiedliche. Das führte dann auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Die zwei Rhein-Hunsrück-Bezirksligisten haben unter der Woche getestet, es gab einen hohen Sieg für die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach II und eine etwas zu hohe Niederlage für die der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Was aber sicherlich auch mit dem jeweiligen Gegner zusammenhing, denn einmal ging es gegen einen B-Klässler, einmal gegen einen Südwest-Landesligisten.







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