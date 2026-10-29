Auswärts bei der SG Augst Liebshausens ungewohnte Rolle: Vom Gejagten zum Jäger Michael Bongard 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Simon Peifer (Zweiter von rechts) muss weiter die Anweisungen von der Seitenlinie aus geben. Seine Adduktorenzerrung ist noch nicht verheilt, der Spielertrainer der SG Liebshausen wird auch am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Augst nicht mitwirken können. Christian Kiefer

Die SG Liebshausen rutscht immer mehr ab in der Bezirksliga Mitte. Besserung ist nicht in Sicht. Spielertrainer Simon Peifer ist weiter verletzt, zudem hat man ein hartes Programm vor dem Winter vor der Brust. Am Sonntag geht’s zum Dritten SG Augst.

Nach dem 0:2 daheim gegen Anadolu Koblenz ist die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal zum ersten Mal seit der Saison 2017/18 wieder auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga Mitte abgerutscht. Vor Weihnachten steht für die SG (seit 2003 nonstop in der Bezirksliga) noch ein knackiges Programm mit fünf harten Spielen an – den Anfang macht das Auswärtsmatch am Sonntag um 15 Uhr in Neuhäusel beim Tabellendritten SG Augst Eitelborn.







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