Heimspiel gegen Rot-Weiss II Liebshausens Peifer und der Wettlauf gegen die Zeit Michael Bongard 06.11.2026, 16:29 Uhr

i Die SG Liebshausen wird in den vier Partien vor der Winterpause nicht mehr auf Maximilian Elz (rechts) zurückgreifen können. Der Verteidiger hat sich am Meniskus verletzt und muss eventuell operiert werden. B&P Schmitt

Nun hat die SG Liebshausen schon drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Das Kellerduell am Sonntag daheim gegen Rot-Weiss Koblenz hat eine enorme Bedeutung für den „Bezirksliga-Dino“. Kann SG-Spielertrainer Simon Peifer wieder mitspielen?

Nach dem 1:5 bei der SG Augst Eitelborn geht die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (13. Platz/12 Punkte) mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Rang zwölf in den 14. und somit vorletzten Spieltag in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte.







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