Nun hat die SG Liebshausen schon drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegszone. Das Kellerduell am Sonntag daheim gegen Rot-Weiss Koblenz hat eine enorme Bedeutung für den „Bezirksliga-Dino“. Kann SG-Spielertrainer Simon Peifer wieder mitspielen?
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Nach dem 1:5 bei der SG Augst Eitelborn geht die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (13. Platz/12 Punkte) mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Rang zwölf in den 14. und somit vorletzten Spieltag in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte.