2:2 beim SV Binningen Liebshausens Kim Heydorn haut noch einen raus Michael Bongard 18.10.2026, 19:09 Uhr

i Kim Heydorn (links) gelang in der 89. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss der 2:2-Ausgleich für die SG Liebshausen. Es war eine gerechtete Punkteteilung im Kellerduell beim SV Binningen (von links mit Wadim Bayev, Arlind Schmitt und Markus Thönnes). Sascha Berkele

Mit seinem Premierentor für die SG Liebshausen hat Kim Heydorn der Hunsrück-SG beim 2:2 im Kellerduell beim SV Binningen noch einen Punkt gerettet.

Gerechtes Unentschieden vor 170 Zuschauern im Falkenroth: Gastgeber SV Binningen trennte sich im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:0) von der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Binningen steht mit elf Punkten aus elf Spielen weiter auf dem ersten Abstiegsrang 13, Liebshausen steht mit einem Punkt mehr auf dem ersten Nichtabstiegsplatz zwölf.







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