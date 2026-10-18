Mit seinem Premierentor für die SG Liebshausen hat Kim Heydorn der Hunsrück-SG beim 2:2 im Kellerduell beim SV Binningen noch einen Punkt gerettet.
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Gerechtes Unentschieden vor 170 Zuschauern im Falkenroth: Gastgeber SV Binningen trennte sich im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:0) von der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Binningen steht mit elf Punkten aus elf Spielen weiter auf dem ersten Abstiegsrang 13, Liebshausen steht mit einem Punkt mehr auf dem ersten Nichtabstiegsplatz zwölf.