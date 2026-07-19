Testspielsieg gegen Morbach Liebshausens Dreierpacker Daniel Römer nicht zu bremsen Michael Bongard 19.07.2026, 17:59 Uhr

i Daniel Römer (links) war wie so oft nicht zu bremsen: Der Linksaußen der SG Liebshausen traf dreimal beim 4:3-Testspielsieg seines Bezirksligisten (rechts der einfache Torschütze Marvin Schulzki) auf dem Sportfest in Blankenrath gegen den Rheinlandligisten FV Morbach. Christian Kiefer

Im fünften Testspiel hat die SG Liebshausen den vierten Sieg gelandet – und das war schon ein bemerkenswerter, denn der Bezirksligist schlug auf dem Sportfest in Blankenrath den Rheinlandligisten Morbach mit 4:3.

Starker Auftritt von der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal: Auf dem Sportfest in Blankenrath schlug der Mitte-Bezirksligist den Rheinlandligisten FV Morbach (der Neuzugang und Ex-Blankenrather Benjamin Maßmann fehlte verletzt) mit 4:3 (2:3). Vor allem Daniel Römer war nicht zu halten, er traf dreimal für Liebshausen.







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