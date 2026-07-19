Im fünften Testspiel hat die SG Liebshausen den vierten Sieg gelandet – und das war schon ein bemerkenswerter, denn der Bezirksligist schlug auf dem Sportfest in Blankenrath den Rheinlandligisten Morbach mit 4:3.
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Starker Auftritt von der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal: Auf dem Sportfest in Blankenrath schlug der Mitte-Bezirksligist den Rheinlandligisten FV Morbach (der Neuzugang und Ex-Blankenrather Benjamin Maßmann fehlte verletzt) mit 4:3 (2:3). Vor allem Daniel Römer war nicht zu halten, er traf dreimal für Liebshausen.